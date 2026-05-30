Минздрав неожиданно посоветовал к есть клубничный суп

Минздрав Кузбасса составил список полезных блюд, которые помогут освежиться в летнюю жару.

Первое место в летнем рейтинге заняла окрошка – традиционный холодный суп из овощей, зелени и мяса или колбасы с добавлением кваса, кефира или другой основы. Медики называют её одним из самых популярных блюд для знойной погоды.

Любителям необычных вкусов специалисты рекомендуют морковный крем-суп с яблоком и имбирём, а также суп из авокадо. Для его приготовления спелые плоды превращают в пюре, смешивают с лимонным соком, оливковым маслом и чесноком, после чего разбавляют бульоном.

В топ летних блюд вошли также свекольник и щавелевый суп.

Самым необычным вариантом стал клубничный суп-десерт. Ягоды измельчают с сахаром и лимонным соком, смешивают с апельсиновым соком, охлаждают и подают с мятой и мороженым.

– Холодные супы освежают, насыщают витаминами и спасают от зноя, – подчеркнули в Минздраве Кузбасса.

Однако специалисты напомнили, что чересчур холодная пища может плохо сказаться на работе ЖКТ, особенно при наличии заболеваний.