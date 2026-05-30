Помело без мифов: этот цитрус не сжигает жир, но все равно полезен

Про помело обычно вспоминают где-то на фоне — между апельсинами и мандаринами. Плод крупный, с толстой кожурой, лежит на полке и как будто немного теряется среди более привычных цитрусов. Хотя вокруг него периодически появляются разговоры: мол, помогает худеть, «разгоняет метаболизм» и даже сжигает жир. Звучит красиво, но, как отмечают специалисты, убедительных научных доказательств этому нет.

Эксперт Роскачества Екатерина Хрипко советуют смотреть на помело спокойнее — без ожиданий чудес. Это просто цитрус, со своими плюсами и ограничениями, отмечает канал «Едим Дома» с Юлией Высоцкой».

Помело — отдельный вид цитрусовых родом из Юго-Восточной Азии. Это не гибрид, как иногда считают. По калорийности он довольно легкий, поэтому нормально вписывается в рацион, особенно если человек старается уменьшить количество сладкого.

Есть у него и очевидный плюс — витамин C. Его действительно много, иногда даже больше, чем в апельсинах. Плюс калий и другие микроэлементы, которые участвуют в работе сердца и сосудов. То есть фрукт обычный, но полезный в рамках нормального питания.

При этом подходит он не всем. Из-за низкого гликемического индекса он хорошо подходим людям, которые следят за уровнем сахара. Конечно, это не повод есть его без ограничений. В любом случае важна мера — как и с любыми фруктами.

Врач также напоминает, что при заболеваниях желудка, повышенной кислотности, аллергии на цитрусовые или при приеме некоторых лекарств от помело лучше отказаться или заранее уточнить у специалиста. Тут уже лучше не экспериментировать.

По вкусу помело отличается от привычных апельсинов: менее кислый, более мягкий, иногда чуть суховатый или волокнистый. Обычно его очищают от толстой кожуры и убирают плотные перегородки — они могут горчить, — и уже потом едят дольки.

Никакой «чудо-истории» у помело нет. Но это нормальный, легкий цитрус, который можно включать в рацион без лишних ожиданий — просто как фрукт, а не как средство от всех проблем.

