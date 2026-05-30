Врач назвал ошибку, которая может стоит жизни

Срочное снижение давления не требуется, если показатель не сопровождается отчетливо заметной симптоматикой, считает кардиолог Константин Крулев. Так врач ответил на распространенный вопрос читателей своего блога о том, надо ли экстренно снижать повышенное давление.

Кардиолог отметил, что к нему на прием приходят пациенты, живущие с давлением около 200/100. О показателе люди не знали, пока случайно его не измерили. В таких случаях плановая терапия, безусловно, необходима, подчеркнул Константин Крулев. Но давление "надо привести в норму не в день обращения, а плавно и не торопясь", подчеркнул врач.

"Торопиться тоже некуда, если давление повысилось на фоне уже назначенного лечения", - добавил кардиолог.

По его словам, в первую очередь необходимо понять, что предшествовало повышению - пропуск приема таблеток, чрезмерное количество соленой пищи и так далее.

Другой разговор, если повышение давления сопровождается, например, одышкой или болью в грудной клетке.

"Остро возникшая симптоматика - тот случай, когда экстренное снижение вполне оправданно", - отметил врач.

Он также считает, что не надо измерять давление десятки раз в день, как делают некоторые пациенты, и реагировать на малейшее повышение приемом короткодействующего препарата.