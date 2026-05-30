Когда мушки перед глазами могут быть опасным симптомом

Многие люди замечают перед глазами «мушки», «звёздочки» или полупрозрачные ниточки, но далеко не все знают, когда этот симптом требует срочной помощи. Врач-офтальмолог, витреоретинальный специалист офтальмологического центра «Зрение» Елена Баркевич в беседе с «Чемпионатом» объяснила, какие ситуации нельзя игнорировать.

© Чемпионат.com

По словам эксперта, мушки перед глазами — частая жалоба, особенно после 35-40 лет. В большинстве случаев они связаны с естественными возрастными изменениями стекловидного тела и не представляют опасности. Однако есть чёткие признаки, при которых необходимо срочно обратиться к офтальмологу.

Тревожные симптомы:

резкое появление большого количества мушек;

вспышки света, ощущение «молнии» в глазу;

затемнение части поля зрения, ощущение «шторки».

Эти проявления могут говорить о разрыве или отслойке сетчатки — состоянии, при котором счёт идёт на часы. Своевременное обращение к врачу поможет сохранить зрение.

Также насторожить должны мушки, возникшие после травмы головы или глаза, на фоне высокого давления, диабета или при резком ухудшении зрения. Даже если симптомы быстро прошли, откладывать визит к специалисту не стоит.