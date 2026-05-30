Врач рассказала, как безопасно организовать пикник в сезон клещей

Открытые сухие поляны с низкой травой - оптимальный выбор для пикника в период активности клещей. Пни и старые бревна являются "домиками" для паразитов, поэтому садиться на них не стоит, а широкие подстилки создадут надежный барьер между человеком и насекомыми, сообщила ТАСС врач-инфекционист, сотрудник Института медицины и медицинских технологий Новосибирского госуниверситета Юлия Ермолаева.

Эффективны ли народные средства защиты от клещей?

"При выборе места пикника отдавайте предпочтение сухим, открытым полянам с низкой травой, хорошо прогреваемым солнцем и продуваемым ветром. Избегайте мест с валежником, высокой травой, зарослями ивняка и осинника по берегам ручьев и рек - это их родная стихия. Не располагайтесь на траве, а пеньки и старые бревна - это "домики" для клещей и грызунов, сидеть на них - плохая идея", - сказала Ермолаева.

По ее словам, найти безопасное место для отдыха вполне реально в Сибири, которую Роспотребнадзор целиком, от Алтая до Иркутской области, относит к высокоэндемичным территориям с высоким риском заражения энцефалитом - клещей привлекают влажные и темные участки. Они избегают открытых мест, хорошо прогреваемых солнцем.

Для дополнительной защиты врач рекомендует использовать большие подстилки - пледы, тенты или клеенки, которые должны выступать за пределы зоны, где сидят люди. Это создает физический барьер между человеком и насекомыми в траве.

"Не готовьте и не ешьте на траве. Вся еда и кухонные принадлежности должны находиться только на подстилке или на складном столике", - подчеркнула инфекционист.

Она также напомнила о необходимости регулярных осмотров друг друга во время прогулок и отдыха.

Ранее эксперт отметила, что пик клещевого сезона продлится до середины июня. По ее словам, из-за многоснежной зимы и колебаний температур клещи в этом году стали более агрессивными.