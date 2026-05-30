Почему после ожога медузы нельзя тереть кожу

Врач-методист краснодарского Центра общественного здоровья Нигина Арушанова предупредила, что укусы и ожоги морских обитателей могут вызывать не только местное раздражение кожи, но и более серьёзные реакции у людей с повышенной чувствительностью.

Об этом она рассказала «Краснодарским известиям». По словам врача, биологически активные вещества и токсины при контакте с кожей способны провоцировать покраснение, зуд, отёк, крапивницу, а в редких случаях — системную реакцию.

«После ожога нельзя тереть кожу полотенцем, промывать пресной водой, расчёсывать место, использовать спирт или прикладывать лёд напрямую — это усилит выброс токсинов», — предупредила Арушанова.

Она добавила, что срочная помощь нужна при затруднении дыхания, отёке лица, сильной слабости, головокружении, распространённой крапивнице, падении давления или потере сознания.

