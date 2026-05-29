Стало известно, как маркетплейсы приводят к бесплодию

Ольга Софьянова напомнила НСН, что сегодня большое количество непонятных и непроверенных лекарств продаются онлайн, а женщины часто идут туда в поисках быстрого и дешёвого решения проблемы.

© ТАСС

Сегодня доступность медицинских препаратов на маркетплейсах может приводить к серьезным последствиям со здоровьем для женщин. Об этом в пресс-центре НСН рассказала кризисный психолог, психолог по психосоматике, онкопсихолог, супервизор Ольга Софьянова.

«Если раньше БАДы были в меньшем доступе, то сегодня есть маркетплейсы, и можно без консультации врача нажать на кнопочку и все купить за относительно доступные деньги. Для многих это становится большим соблазном. Мы всегда призываем к тому, чтобы люди не занимались самолечением. В каком состоянии женщина заходит на маркетплейс и ищет себе БАДы и препараты? Это точно состояние стресса и беспомощности, желание быстрее решить вопрос. Это состояние 100% далеко от спокойствия. А в таком состоянии нет доступа к рационализации. Они думают, что могут поставить себе диагноз и вылечить себя. Тоже самое с "Оземпиком", когда девочки увлекаются этим и начинают бездумно покупать его аналоги на маркетплейсе. Это приводит к проблемам с менструальным циклом, а это уже вопросы зачатия», — рассказала она.

Ранее акушер-гинеколог Инна Джиджоева заявила НСН, что если раньше проблема бесплодия в паре касалась мужчин в 35-40% случаев, то сейчас в паре за бесплодие мужчины ответственны уже в 50% случаев, тогда как в женской репродуктивной системе чаще развиваются внутренние инфекции из-за питания и стресса.