Популярная у звезд обувь оказалась опасной для здоровья

Балетки, которые в последнее время стали популярными у звезд, оказались опасными для здоровья. Об этом пишет Buzzfeed.

Врач-подиатр Энн Шарки объяснила, что такая обувь, которую любят носить манекенщицы Белла Хадид и Кайя Гербер, может привести к хронической боли в пятках и деформации свода стопы из-за плоской подошвы и отсутствия амортизации.

«По сути, стопа при каждом шаге многократно приземляется на кусок картона. Если бы люди понимали, что происходит с их стопами в течение месяцев ежедневного ношения балеток, они бы дважды подумали, прежде чем снова и снова надевать их», — отметила она.

С мнением коллеги согласилась доктор Марион Яу и добавила, что балетки с узким носом способны спровоцировать искривление пальцев, вызвать мозоли и повредить ногтевую пластину.

«Чем уже носок обуви, тем меньше места для нормального разведения пальцев и тем сильнее долгосрочное негативное воздействие на переднюю часть стопы», — предупредила специалист.

Собеседники портала подчеркнули, что взрослому человеку необходимо носить удобную для него обувь. При этом она должна быть правильно подобрана по размеру. Кроме того, обувь должна фиксировать стопу и обеспечивать устойчивость при ходьбе.

«Вам нужна обувь, которая достаточно жесткая и не слишком гибкая, поэтому, если она легко складывается пополам, значит, она не обеспечивает достаточной поддержки. Во время покупки обратите внимание на правильную поддержку свода стопы и широкую переднюю часть», — посоветовала врач-подиатр Сюзанна Фукс.

В феврале американский подолог, доктор Рок Позитано предупредил об опасных последствиях длительной ходьбы в зимних ботинках.