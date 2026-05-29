Названы опасные последствия картофельной монодиеты

Месяц картофельной монодиеты может привести к серьезным проблемам со здоровьем, предупредила гастроэнтеролог Екатерина Кашух. Опасные последствия такого ограничения в пище она назвала в беседе с изданием РИАМО.

Как объяснила Кашух, в картошке содержится много углеводов, которые дают энергию, и калия, но практически нет белка. По ее словам, из-за этого картофельная монодиета вызовет серьезное истощение. Все дело в том, что в условиях дефицита белка организм начинает разрушать собственные мышцы, чтобы восполнить его недостаток.

«Печень в таких условиях тоже страдает: она постоянно перерабатывает крахмал в жир. В результате в ней накапливаются жировые отложения и развивается воспаление», — добавила врач.

Диетолог добавила, что картофельная монодиета провоцирует дефицит витаминов C, А, Е, К, D и B12, а также кальция и железа. Кашух отметила, что это может вызвать анемию, потерю прочности костей, кровоточивость десен, ломкость сосудов и появление синяков. Причем восстановление после картофельного эксперимента может занять месяцы и потребовать лечения в стационаре, предупредила специалистка.

