Бывает ли аллергия на майского жука

В летний период возможна аллергия не только на укусы комаров, мошек, слепней, пчел и ос, но и на контакт с некоторыми не жалящими насекомыми, включая майского и июньского жуков, поскольку инсектная аллергия развивается не только при укусе или ужалении, но и при соприкосновении с насекомым, вдыхании частиц его тела или продуктов жизнедеятельности, рассказал «Газете.Ru» аллерголог-иммунолог, педиатр клиники CMD Подольск ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Станислав Палецкий.

Инсектная аллергия — это реакции гиперчувствительности, возникающие при контакте с насекомыми или их компонентами. Источником аллергенов могут быть яд жалящих насекомых, слюна кровососущих видов, а также частицы тела, чешуйки, волоски и метаболиты не жалящих насекомых.

«Аллергия на жуков, активных в мае-июне, возможна, хотя в реальной клинической практике тяжелые реакции чаще связаны не с жуками, а с жалящими перепончатокрылыми и кровососущими насекомыми. Гиперчувствительность к аллергенам жуков может проявляться крапивницей, ангиоотеком, папулезной, везикулезной или пустулезной сыпью с зудом, а также ринитом, конъюнктивитом и даже приступами удушья. Это означает, что у чувствительного человека проблема теоретически может возникнуть и после контакта с жуком, а не только после укуса. Для жуков описаны именно контактные ингаляционные варианты сенсибилизации, когда значение имеют частицы тела насекомого, его покровы или загрязнение кожи человека аллергенным материалом», — рассказал врач.

Однако намного чаще врачи сталкиваются с реакциями на комаров, мошек, слепней, клопов, блох, пчел и ос, потому что контакты с ними происходят чаще и сопровождаются более выраженным введением аллергенов через слюну или яд.