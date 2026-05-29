Что такое «сердечное обезвоживание» и как его выявить

С наступлением жаркой погоды у человека возрастает потребность в воде. Однако сердечникам нельзя самостоятельно увеличивать потребление воды до рекомендованных среднестатистических двух литров в сутки. Выявить обезвоживание можно по упругости кожи на предплечье, советует собеседник «Газеты.Ru» доцент кафедры факультетской терапии Института материнства и детства Пироговского университета Минздрава России Федор Евдокимов.

«Избыточное содержание жидкости в организме при хронической сердечной недостаточности несет угрозу здоровью человека. Не менее опасна и противоположная ситуация, когда жидкости в клетках и сосудах недостаточно, когда наступает обезвоживание, что приводит к сгущению крови, ухудшению ее текучести и повышенному тромбообразованию со всеми отсюда вытекающими последствиями», — объяснил врач.

Одно из ярких проявлений обезвоживания — чувство жажды, однако на него ориентироваться нельзя. По словам Евдокимова, диуретические средства, которые часто принимают при сердечных патологиях, могут приводить к появлению жажды из-за усиленного выделения жидкости из организма, и этот симптом у «сердечников» не всегда будет связан только с жаркой погодой.

«Наиболее универсальным сигналом обезвоживания, который может заметить и медики, и простой человек, стоит признать снижение тургора кожи. Возьмите большим и указательным пальцами руки и соберите кожу на предплечье в складку. Только делайте это нежно, без грубости и остервенения, чтобы не навредить самому себе, а выполнить очень важный тест. Если после разжимания пальцев складка исчезает, сглаживается, возвращается на свое место, — то все хорошо. А вот если она осталась или расправляется, но очень медленно — это сигнал, что в организме жидкости недостаточно, обезвоживание уже началось и надо восполнять потерянную воду», — рассказал врач.

Питьевой режим определяется индивидуально лечащим врачом, участковым терапевтом или педиатром, поскольку зависит от исходного состояния, сопутствующей патологии, принимаемых лекарственных препаратов и многих других составляющих.