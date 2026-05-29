Почему прием витаминов не поможет спасти от бесплодия

Предотвратить бесплодие поможет только комплексная система: сон, питание, методы расслабления тела и физические нагрузки и только после этого можно восполнять витаминный дефицит. Об этом в пресс-центре НСН рассказала эксперт по функциональному питанию Ольга Гредусова.

«По данным Росстата, наш репродуктивный возраст сместился от 23 лет до 26 лет. Что с точки зрения питания говорит нам наука: современная диета, в том числе фастфуд, играет огромную роль в формировании повсеместно распространенных дефицитов микронутриентов. И такие патологии как ожирение, диабет, проблемы щитовидной железы, тромбофилия существенно осложняют зачатие, зачастую приводя к бесплодию. Витамины и минералы не решают вопрос с бесплодием, но могут оказать существенное влияние на зачатие. И полагаться только на витамины нельзя. Нужна система: питание, сон, методы релаксации, физическая активность. Только после этого идет восполнение витаминов», - рассказала она.

Ранее гинеколог-репродуктолог Мария Милютина в беседе с НСН заявила, что мужчины часто не обращают внимания на свои проблемы, хотя от них тоже зависит успех беременности.