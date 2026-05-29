Эксперт рассказал, как меняется женское здоровье после 35 лет

В 35 лет у женщины в репродуктивной системе начинают происходить уже необратимые процессы, которые препятствуют зачатию. Об этом в пресс-центре НСН рассказала зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, глава «Совета матерей» Татьяна Буцкая.

«С одной стороны, мы ведем просветительскую работу о том, что для каждого возраста есть свои физиологические особенности и надо заботиться о репродуктивном здоровье. С другой стороны, правильно строить планы в соответствии со своим репродуктивным возрастом. Здесь нам в помощь и врачи, и психологи, чтобы найти правильные слова и объяснить, что как бы у нас не был возраст молодой семьи до 35 лет, именно в 35 лет наступает момент, когда в яйцеклетках начинаются хромосомные мутации, и мы с этим ничего сделать не можем. Это законы природы, которые мы не можем затормозить», - рассказала она.

Ранее врач акушер-гинеколог-репродуктолог, эксперт по ЭКО Ринат Темирбулатов заявил НСН, что в России растет число диагнозов «бесплодие», так как люди позднее планируют беременность, а здоровье ухудшается.