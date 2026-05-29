Эндокринолог назвала самый вредный вид хлеба

Однозначно вредного хлеба не существует, однако влияние продукта на организм зависит от состава и количества. Об этом рассказала эндокринолог медицинской компании «СберЗдоровье» Виктория Садовская.

Наименее полезной разновидностью специалист назвала белый хлеб, в частности батон. При производстве белой муки из зерна удаляются отруби и зародыши, поэтому такой хлеб практически не содержит клетчатки, витаминов и микроэлементов. Кроме того, он не даёт длительного чувства насыщения, что провоцирует переедание и набор лишнего веса.

При синдроме раздражённого кишечника изделия из белой муки могут вызывать вздутие и трудности с опорожнением, добавила Садовская.

Более полезным врач считает хлеб с добавлением семян, орехов и злаков. Они обогащают продукт полезными жирами, аминокислотами и минералами. Однако из-за добавок такой хлеб становится калорийнее, поэтому употреблять его стоит в умеренных количествах.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем Telegram-канале @championat_lifestyle рассказываем о том, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.