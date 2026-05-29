В чем польза и вред щавля

Щавель — одна из самых ранних культур. Сезон грунтового длится с мая по июнь. В этот период зелень максимально сочная, нежная и богатая витаминами. Тепличный щавель доступен круглый год, а за сезон на дачном участке урожай можно срезать несколько раз. Но чем щавель полезен для здоровья? Об этом «Вечерняя Москва» узнала у экспертов.

Щавель — растение, которое богато пищевыми волокнами, витамином С, бета-каротином, магнием, медью, йодом, железом и калием. Как рассказала врач-диетолог Ирина Писарева, помимо большого количества витаминов, щавель укрепляет иммунную систему, благоприятно влияет на состояние нервов, способствует понижению уровня сахара и холестерина в крови, а также выводит токсины из печени.

Опасность же щавеля состоит в том, что он содержит большое количество щавелевой кислоты, которая может способствовать образованию камней в почках, объяснила диетолог.

— Если человек уже болеет мочекаменной болезнью, щавель ему не рекомендуется. При артрите, гастрите, холецистите, синдроме раздраженного кишечника, язвах и панкреатите продукт тоже лучше исключить из рациона, — предупредила врач. — Он может привести к повышению кислотности желудка и раздражать слизистые оболочки.

По мнению специалиста, здоровому человеку достаточно включать щавель в рацион несколько раз в месяц. В небольших количествах в свежем виде или припущенном на сковороде.

— В сыром виде не рекомендован, достаточно 50–100 грамм в день, и то не каждый день. Но отмечу, что при термообработке теряются некоторые его свойства, — напомнила Писарева.

А врач-эндокринолог Алексей Калинчев рассказал, что существует множество блюд, где используют растение.

— Наиболее распространенные борщ, щи, котлеты, салаты, лаваш с творогом и сыром, пироги, омлет, запеканка. Щавеля там везде используется немного, поэтому никакого вреда от него не будет. Чем разнообразнее рацион питания человека, тем лучше. Потому что это исключает вероятность возникновения дефицитов микроэлементов, — заверил специалист.

Вовсю идет и сезон черешни. «Вечерняя Москва» узнала у врача — эндокринолога-диетолога Натальи Лазуренко, как правильно есть эту ягоду с пользой для здоровья.