Неожиданный фактор делает человека магнитом для комаров

Специалисты Роскачества рассказали, почему одни люди постоянно страдают от укусов комаров, а другие остаются для них незаметными. Как выяснилось, частота атак насекомых зависит от химии тела, физиологии и даже образа жизни. Одним из самых неожиданных факторов оказался запах пива, который усиливает интерес насекомых к человеку.

© Чемпионат.com

Эксперты отметили, что привлекать кровососов могут также духи с экстрактом лаванды, многие лосьоны, солнцезащитные кремы и даже стиральные порошки с отдушками. Кроме того, мощным магнитом для комаров является молочная кислота, которая активно выделяется с потом во время физических нагрузок.

Эксперты подчеркнули, что комары ориентируются на углекислый газ, который человек выдыхает при дыхании, и обладают достаточно хорошим зрением. Одежда тёмных цветов делает жертву более заметной. Вопреки распространённому мнению, детей комары кусают реже, чем взрослых, — просто у них сильнее проявляются кожные реакции. Чем крупнее человек, тем больше тепла и углекислого газа он выделяет, а значит, тем интереснее он для насекомых.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем Telegram-канале @championat_lifestyle рассказываем о том, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.