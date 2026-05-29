Врач развеял миф о полезности масла гхи

Масло гхи часто продвигают как продукт, который полезнее сливочного масла, лучше подходит для жарки и якобы не окисляется при термической обработке. Однако на самом деле это не так, – рассказал «Газете.Ru» ассистент кафедры поликлинической терапии ИКМ Пироговского университет Алина Гаврилова.

Масло гхи — разновидность очищенного топленого сливочного масла, которое используется в индийской кулинарии и аюрведе.

«Производители нередко утверждают, что при нагревании обычного сливочного масла образуется окисленный холестерин, поэтому вместо него лучше использовать масло гхи. Однако важно понимать: по своей основе масло гхи — это то же сливочное масло, из которого удалены вода и молочный белок. Поэтому масло гхи имеет кулинарное преимущество: оно меньше подгорает. Но это не означает, что оно не может окисляться вообще. При длительном или интенсивном нагревании процессы окисления также возможны, потому что основа продукта остается жировой, а в составе фактически присутствует сливочный жир», — рассказала доктор.

Поэтому врач считает: утверждение о том, что масло гхи полностью безопасно при жарке и принципиально отличается от сливочного масла с точки зрения влияния на организм, некорректно. Его можно рассматривать как более удобный продукт для приготовления пищи, но не как безусловно полезную замену сливочному маслу.