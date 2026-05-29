Диетолог назвал самый вредный вариант шаурмы

Такой продукт есть нельзя. Диетолог, эндокринолог Антон Поляков в беседе с aif.ru рассказал, какой вариант шаурмы представляет наибольшую угрозу для здоровья. По словам специалиста, самая вредная — та, в которой совсем нет мяса, а используются заменители, например, сосиски.

«Такое, к сожалению, встречается и тоже называется шаурмой, — предупредил врач. — Также вредна шаурма с обилием искусственных соусов».

Поляков отметил, что идеальный и безопасный вариант блюда выглядит максимально просто: лепёшка, овощной салат и кусочек мяса. Курица или говядина, по его словам, при умеренном потреблении здоровью не навредят.

«Если съедать одну шаурму небольшого размера в неделю, никакого вреда не будет. А вот каждый день — это уже не совсем хорошо», — подытожил диетолог.

