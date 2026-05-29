Гастроэнтеролог объяснил, кому нельзя пить газированную воду

Газированная вода может быть опасна для людей с рядом заболеваний желудочно-кишечного тракта. Об этом в беседе с «Чемпионатом» рассказал кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог федеральной сети клиник экспертной онкологии «Евроонко».

По словам эксперта, углекислый газ при растворении в воде образует угольную кислоту. У здорового человека она быстро отщепляется в слизистой двенадцатиперстной кишки, но при некоторых патологиях этот процесс нарушается, что приводит к негативным последствиям.

Врач перечислил заболевания, при которых употребление газировки категорически запрещено.

ГЭРБ (гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь). Углекислый газ растягивает кардиальный отдел желудка и снижает давление нижнего пищеводного сфинктера. Это вызывает кислые и некислотные рефлюксы, приводя к эрозивному эзофагиту. Хронический гастрит (особенно атрофический). Растяжение антрального отдела желудка провоцирует дуоденогастральный рефлюкс желчи, которая повреждает слизистую. Язвенная болезнь желудка. Механическое растяжение язвенного края (эффект «баллонирования») повышает риск кровотечения. Синдром раздражённого кишечника (СРК). Газ турбулизирует кишечное содержимое, обостряет висцеральную гиперчувствительность, что может вызвать спазмы, диарею или запор с вздутием. Дисфункция сфинктера Одди (после удаления желчного пузыря, при билиарном сладже). Газовый пузырёк повышает давление в общем жёлчном протоке, провоцируя билиарную боль и панкреатический спазм.

К состояниям, при которых стоит воздержаться от газировки или резко ограничить её употребление, Логинов относит метеоризм, лактазную недостаточность и беременность (особенно на поздних сроках из-за механического давления матки).

