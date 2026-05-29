Гастроэнтеролог объяснил, кому нельзя пить газированную воду
Газированная вода может быть опасна для людей с рядом заболеваний желудочно-кишечного тракта. Об этом в беседе с «Чемпионатом» рассказал кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог федеральной сети клиник экспертной онкологии «Евроонко».
По словам эксперта, углекислый газ при растворении в воде образует угольную кислоту. У здорового человека она быстро отщепляется в слизистой двенадцатиперстной кишки, но при некоторых патологиях этот процесс нарушается, что приводит к негативным последствиям.
Врач перечислил заболевания, при которых употребление газировки категорически запрещено.
- ГЭРБ (гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь). Углекислый газ растягивает кардиальный отдел желудка и снижает давление нижнего пищеводного сфинктера. Это вызывает кислые и некислотные рефлюксы, приводя к эрозивному эзофагиту.
- Хронический гастрит (особенно атрофический). Растяжение антрального отдела желудка провоцирует дуоденогастральный рефлюкс желчи, которая повреждает слизистую.
- Язвенная болезнь желудка. Механическое растяжение язвенного края (эффект «баллонирования») повышает риск кровотечения.
- Синдром раздражённого кишечника (СРК). Газ турбулизирует кишечное содержимое, обостряет висцеральную гиперчувствительность, что может вызвать спазмы, диарею или запор с вздутием.
- Дисфункция сфинктера Одди (после удаления желчного пузыря, при билиарном сладже). Газовый пузырёк повышает давление в общем жёлчном протоке, провоцируя билиарную боль и панкреатический спазм.
К состояниям, при которых стоит воздержаться от газировки или резко ограничить её употребление, Логинов относит метеоризм, лактазную недостаточность и беременность (особенно на поздних сроках из-за механического давления матки).
