Профессор назвал общую черту всех долгожителей

Хороший слух и способность поддерживать беседу — общая черта долгожителей, которые сохраняют ясный ум даже в столетнем возрасте, сообщил профессор Университета Кэйо Ясумити Араи. При этом он подчеркнул, что эти выводы основаны пока лишь на его личных наблюдениях и не подтверждены статистическими данными.

Японский геронтолог, профессор медицинского факультета Университета Кэйо Ясумити Араи, поделился своими наблюдениями о феномене долголетия.

В беседе с РИА Новости ученый отметил, что, по его впечатлениям, столетние люди, демонстрирующие хорошие когнитивные способности, как правило, обладают и отличным слухом. Общение с ними протекает легко и плавно, что, вероятно, неслучайно: профессор считает, что живые беседы и социальное взаимодействие могут играть важную роль в поддержании активной работы мозга.

Араи и его коллеги из Центра исследований долгожителей при медицинском факультете Университета Кэйо проводят масштабную работу по изучению когнитивных функций у людей в возрасте 100 лет и старше.

В ходе этой работы ученым удалось установить еще одну закономерность: высокий уровень определенного белка в организме напрямую связан со снижением когнитивных способностей. В частности, повышенное содержание белка NfL коррелировало с ухудшением мыслительных функций и сопровождалось повышенным риском смерти у исследуемой группы столетних пациентов.

Таким образом, японские исследователи выделяют два маркера, связанных с состоянием мозга в преклонном возрасте: один — позитивный (хороший слух как индикатор сохранности нейронных связей), другой — негативный (высокий уровень белка NfL как предвестник когнитивного спада). Профессор Араи, комментируя свою гипотезу о роли слуха, специально оговорился, что она основана на клиническом опыте, а не на строгих статистических выкладках.

