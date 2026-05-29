Почему важно отказаться от линз перед коррекцией зрения

Известный российский ученый-офтальмолог Эрнст Мулдашев предупредил о важном ограничении для пациентов, планирующих лазерную коррекцию зрения. По словам специалиста, ключевое правило подготовки к операции — полный отказ от контактных линз как минимум за семь дней до вмешательства.

Лазерная коррекция зрения, позволяющая навсегда забыть об очках и линзах, давно стала одной из самых востребованных процедур в офтальмологии.

Однако, как подчеркивает профессор Эрнст Мулдашев в беседе с РИА Новости, внешняя простота манипуляции не должна вводить в заблуждение: это серьезное хирургическое вмешательство, требующее предельно ответственного подхода. Главное условие успеха — скрупулезное соблюдение предоперационных рекомендаций, и начинаются они с правил ношения контактных линз.

Офтальмолог разъяснил, что любая, даже самая современная и качественная контактная линза изначально не является стерильной. В процессе ношения на поверхности глаза она неизбежно приводит к микроповреждениям роговицы и меняет естественную микрофлору, что абсолютно недопустимо накануне операции. По словам врача, пациент обязан исключить использование линз не менее чем за неделю до коррекции, чтобы обеспечить необходимую безопасность при проведении манипуляций на тканях глаза.

При этом доктор обращает особое внимание пациентов, использующих жесткие контактные линзы. Как объяснил Мулдашев, их ношение способно исказить результаты предоперационных измерений кривизны роговицы, что может привести к ошибкам при планировании хирургического этапа. Таким образом, своевременный отказ от линз — это не формальность, а критически важное условие как для безопасности, так и для точности будущей операции.

