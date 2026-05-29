Раскрыта опасность секса в бассейне

Фармацевт Торрун Говинд и сексолог Джиджи Энгл предупредили о последствиях секса в бассейне. О рисках, которые возникают во время такой интимной близости, эксперты рассказали в беседе с изданием Metro.

По словам Говинд, секс под водой не является автоматически опасным, но вызывает риски, о которых люди часто не задумываются.

«Водная среда усугубляет воздействие химических веществ, бактерий и вызывает раздражение. Грязь или органические вещества в таких средах, как озера или плохо обслуживаемые гидромассажные ванны и бассейны, могут привести к нарушению хрупкого баланса бактерий и pH влагалища, защищающего от инфекций», — объяснила она.

Энгл отметила, что из-за секса в воде у женщин могут развиться дрожжевые инфекции, бактериальный вагиноз, контактный дерматит и общее раздражение кожи. У мужчин же секс в воде гораздо реже приводит к осложнениям, добавила сексолог.

«Кроме того, есть риск поскользнуться и упасть, поэтому если вы все-таки решились на это, не стоит заниматься сексом в бассейне стоя, лучше сядьте на выступ или ступеньку», — предупредила Энгл.

Эксперты также призвали избегать секса на публике и выбирать для экспериментов личный бассейн или гидромассажную ванну.

