В Минздраве рассказали, какое питание полезно для женского здоровья

Правильный режим питания особенно важен для поддержания женского здоровья. Об этом рассказала заведующая научно-исследовательской лабораторией здоровья женщины, матери и ребенка Института материнства и детства Пироговского университета Минздрава Ольга Братчикова.

«Грамотно выстроенный режим питания помогает сохранить гормональный баланс, уменьшить проявления предменструального синдрома, снизить риск развития серьезных заболеваний и в целом повысить качество жизни», — приводит ее слова канал министерства в Max.

Особое внимание нужно уделять контролю массы тела, так как из-за ожирения повышается риск развития гинекологических, онкологических и других заболеваний. Однако крайне опасны и противоположные крайности, в том числе экстремальные диеты, резкая потеря веса и дефицит калорий, предупредила эксперт.

По ее словам, лучше всего придерживаться сбалансированного подхода к питанию — рацион должен быть разнообразным и соответствовать энергетическим потребностям организма.

«Важно отказаться от употребления алкоголя и курения, потреблять достаточно клетчатки и чистой воды, что поможет снизить нагрузку на кишечник и печень и улучшить метаболизм гормонов», — подчеркнула Братчикова.

Гормональный баланс поддерживают продукты с содержанием фитоэстрогенов: цельнозерновые, бобовые, кунжут и семена льна.