Пиво вместо дзена: эксперты предупредили об опасности пивной йоги

Врач Умнов объяснил, чем рискуют любители модного тренда. По его словам, йога под пиво может навредить сердцу.

Набирающие популярность в России занятия йогой, где участники параллельно пьют пиво, могут быть небезопасны. О возможных рисках такого формата рассказал "Газете.Ru" старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.

– При занятии йогой человек старается войти в гармонию с окружающим миром и самим собой. Очень нелогично при таких процедурах принимать алкоголь, который выводит из равновесия организм и воздействует на нервную систему, – отметил медик.

По словам врача, даже обычная йога уже даёт организму определённую нагрузку, а алкоголь может заметно усилить её эффект. Специалист пояснил, что спиртное способно учащать сердцебиение и повышать артериальное давление, из-за чего организм получает дополнительный стресс.

Йога изначально создана для очищения сознания и тела, а спиртное, даже в небольших дозах, нарушает координацию, снижает контроль над дыханием и может привести к травмам во время выполнения асан, пишет интернет-издание "Подмосковье Сегодня".