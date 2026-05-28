Психиатр объяснил влияние светового будильника на организм

В эпоху круглосуточного ритма жизни качественный сон превратился в настоящий дефицит. Нарушения сна запускают цепочку негативных последствий: они повышают риск ожирения, сахарного диабета, сердечно сосудистых патологий и психических расстройств.

© Unsplash

Среди популярных решений — трекеры сна, умные матрасы и корректоры режима отдыха. В последнее время особого внимания заслуживают световые будильники (лампы с имитацией рассвета и заката). Они не просто будят, а помогают организму плавно перейти от сна к бодрствованию. Вместе с врачом-психиатром Антоном Шестаковым разбираемся в новом тренде sleep tech.

Что такое световой будильник

Традиционные звуковые будильники знакомы каждому. Резкий звонок вырывает нас из сна, оставляя чувство разбитости. Это состояние имеет научное название — инерция сна. Оно проявляется в заторможенности, снижении концентрации и общей вялости, которая может длиться от 15 до 60 минут после подъема, а в отдельных случаях — несколько часов.

Особенно страдают от инерции сна люди с нестандартным графиком: врачи, водители, сотрудники сменных предприятий. Для них плавное пробуждение — не роскошь, а необходимость.

В последнее время на рынке пользуются популярностью лампы с имитацией рассвета и заката. Также их называют световые будильники.

«Световой будильник — устройство для хронотерапии (метод лечения, основанный на регуляции суточных биоритмов с помощью света). Прибор постепенно усиливает освещенность утром и плавно гасит ее вечером, моделируя естественную смену светового дня. Это разновидность фототерапии — научно доказанного немедикаментозного метода коррекции нарушений сна и настроения», — рассказывает Шестаков.

Как он влияет на организм

Световые будильники имитируют естественный процесс восхода солнца. За 15-60 минут до заданного времени устройство начинает постепенно увеличивать яркость встроенной лампы. Ее мощность достигает около 10 тысяч лк — это в 20 раз ярче обычного домашнего освещения.

Механизм действия связан с циркадными ритмами — внутренними биологическими часами организма.

«Свет от такой лампы через сетчатку глаза поступает в супрахиазматическое ядро гипоталамуса — главные "биологические часы" мозга, синхронизирующие циркадные ритмы (суточные циклы сна, бодрствования и гормональной активности)», — объясняет врач-психиатр.

При обнаружении света ядро запускает цепочку реакций: снижает выработку мелатонина (гормона сна) и повышает уровень кортизола (гормона бодрствования). Одновременно растет температура тела, так организм готовится к активной деятельности. А мягкий угасающий свет помогает расслабиться и ускоряет процесс засыпания за счет стимуляции выработки мелатонина.

Польза светового будильника

Лампа с имитацией рассвета и заката — это не только популярный тренд sleep tech, но и действительно полезный гаджет.

«Лампа особенно полезна людям с сезонным аффективным расстройством — депрессией, возникающей осенью и зимой из-за дефицита солнечного света. Имитация рассвета частично компенсирует это влияние», — сообщает Шестаков.

Еще световой будильник рекомендован при синдроме задержки фазы сна. Особенно актуально у подростков, у которых циркадные ритмы естественно сдвинуты. Лампу можно использовать и пожилым людям, у которых с возрастом ослабевает выработка мелатонина и фрагментируется сон.

Также наблюдаются гендерные особенности реакции на световую коррекцию. У женщин отмечается более выраженный эффект при нарушениях сна, связанных с предменструальным синдромом.

Какие есть противопоказания

Лампа имитации рассвета и заката — это не замена терапии при серьезных расстройствах сна, аффективных или психотических состояниях. При наличии хронических заболеваний или при приеме препаратов рекомендуется предварительная консультация с врачом-психиатром, неврологом или офтальмологом.

«Несмотря на безопасность для большинства, существуют состояния, при которых самостоятельное применение нежелательно. Это биполярное аффективное расстройство, фоточувствительная эпилепсия, тяжелые заболевания сетчатки (макулярная дегенерация, ретинопатия), острые психотические состояния и паранойяльный синдром в стадии обострения», — предупреждает врач-психиатр.

Также с осторожностью стоит использовать световой будильник людям, которые принимают ряд лекарственных средств.

«Обязательно проконсультируйтесь с врачом при приеме фотосенсибилизирующих препаратов, антибиотиков, антиаритмических средств, отдельных СИОЗС (селективные ингибиторы обратного захвата серотонина — современные антидепрессанты). Данные средства могут усугубить психологическое состояние», — говорит Антон Шестаков.

Таким образом, если у вас нет проблем со здоровьем, то лампу с имитацией рассвета и заката можно смело использовать для улучшения качества сна.