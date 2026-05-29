Стоматолог назвала пять ошибок при чистке зубов

Зубной камень, постоянный кариес, неприятный запах и потемнение эмали — причина часто кроется не в генетике или плохой воде, а в неправильной чистке зубов. О пяти самых распространённых ошибках в беседе с «Чемпионатом» рассказала стоматолог-гигиенист клиники «Все свои» Анна Сергеевна Железняк.

Ошибка №1: горизонтальные движения щёткой. Вместо того чтобы вычищать налёт, вы забиваете его в межзубные промежутки и стираете эмаль у дёсен. Правильно: ставить щётку под углом 45 градусов и делать выметающие движения — от корня к краю зуба.

Ошибка №2: избыточное давление и жёсткая щетина. Налёт по консистенции напоминает мягкий творог и удаляется легко. Сильный нажим вкупе с жёсткой щёткой создаёт клиновидные дефекты — углубления у корней. Выход: использовать мягкую щётку и держать её как ручку, тремя пальцами.

Ошибка №3: пропуск внутренней поверхности зубов. Из-за близости слюнных желёз налёт там затвердевает быстрее, образуя поддесневой камень — причину воспаления и плохого запаха. Совет: мысленно делить челюсть на четыре сектора и чистить каждую поверхность.

Ошибка №4: недостаточное время. Большинство чистит зубы 30 секунд, а нужно две минуты. Пока привычка не сформируется, поможет таймер.

Ошибка №5: игнорирование межзубных промежутков. У зуба пять граней, а щётка чистит только три. Раз в день (вечером) необходимо использовать зубную нить, монопучковую щётку или ёршики. Если не умеете — обратитесь к стоматологу-гигиенисту, он научит.

Врач напоминает, что профессиональная чистка у стоматолога нужна всем раз в полгода. Ультразвук снимает камень, а методика AirFlow безболезненно удаляет мягкий налёт.

