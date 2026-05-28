Можно ли спокойно забеременеть после 40 лет

Замечание «часики тикают» раздражает почти всех женщин. После 35 шанс зачать и выносить ребенка действительно снижается, а риски осложнений растут. При этом в России и во многих странах заметен устойчивый сдвиг: женщины с образованием все чаще рожают первенца в 40+. Насколько оправдано «откладывать материнство» — разбираемся.

Поздняя беременность — не подвиг и не ошибка. Это жизненный сценарий, у которого есть свои плюсы и минусы. По данным Росстата, опубликованным РБК, тренд на более позднее материнство в России подтверждается официальной статистикой: сегодня средний возраст матери при рождении первого ребенка примерно 27 лет. Эта тенденция характерна для всего развитого мира: образованные женщины сначала строят карьеру, а уже потом задумываются о детях. Это не означает, что «так нужно». Это реалии сегодняшнего дня.

Что говорят врачи

Теоретически возможность забеременеть сохраняется у женщин вплоть до наступления менопаузы. Но есть нюансы.

«После 40 лет вероятность наступления беременности с собственными яйцеклетками составляет всего 5-12%, а после 45 лет — менее 5%», — объясняет Елена Николаевна Андреева, доктор медицинских наук, профессор, директор Института репродуктивной медицины ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России.

Тамара Викторовна Овсянникова, доктор медицинских наук, профессор, гинеколог-эндокринолог, добавляет:

«С возрастом увеличивается риск хромосомных аномалий: около 30% яйцеклеток имеют нарушения в 30 лет, а после 40 эта цифра достигает 60%».

Так что давайте без эмоций и розовых очков. Вот что говорят цифры:

риск выкидыша после 40 лет — 53% против 10% у 20-летних;

вероятность хромосомных аномалий у плода резко возрастает;

повышается риск гестационного диабета, преэклампсии и других осложнений.

Если беременность не наступает естественно, многие пары после 40 рассматривают ЭКО — и это не «последний вагон», а реальная медицинская альтернатива. Но и здесь статистика без сантиментов: шансы на успех одной программы со своими яйцеклетками в 40-42 года составляет около 12-15%; после 43-44 лет шансы падают до 5-7%, а после 45 — до 1-3%. Врачебный смысл этих цифр прост: чем старше яйцеклетки, тем чаще эмбрион не развивается или беременность прерывается.

Шансы заметно выше, если используют донорские яйцеклетки или делают генетическое тестирование эмбриона, чтобы снизить риск хромосомных нарушений. При этом ЭКО не отменяет возрастные риски самой беременности, и подготовка к поздним родам требует особенно внимательного наблюдения.

При планировании беременности после 40 в список неотложных дел необходимо включить:

наблюдение у личного врача;

обследование щитовидной железы;

контроль артериального давления;

уровня сахара в крови, железа;

пройти скрининг у гинеколога и генетика;

не тянуть с консультацией репродуктолога, если беременность не наступает.

Поздние беременности бывают успешными

Трудно не согласиться с тем, что успешная беременность и роды в возрасте, когда «уже поздно», воспринимается иначе, чем в юности всеми членами семьи.

Например, в 2020 году, на фоне тревожной пандемийной обстановки, у 45-летней Виолы и 62-летнего Валерия Сюткина родился сын.

«Беременность протекала достаточно спокойно. Валера и так был всегда внимательным мужем, но какой заботой он окружил Виолу в период беременности — это надо видеть! Пылинки сдувал!» — рассказывали друзья семьи.

В 2023 году стала мамой 45-летняя Ольга Орлова. Певице приходилось доказывать недоверчивым подписчикам, что беременность и роды прошли естественным путем. Интересно, что обе звездные мамочки старшего ребенка родили в юном возрасте. А поздняя беременность наступила почти через 20 лет.

Моника Белуччи однажды сказала в интервью Elle:

«Я стала матерью поздно не потому, что строила стратегию. Просто жизнь сложилась именно так».

Первую дочь она родила в 39, вторую — в 45.

Гвен Стефани впервые забеременела в 44 года и назвала это «первым чудом». В одном из интервью она рассказала:

«Я сказала Богу: "Так жаль. Эта мамочка слишком стара, чтобы иметь ребенка". И Он ответил: "Пожалуйста, пусть эта мамочка родит ребенка"».

Книга рекордов Гиннесса хранит истории, от которых волосы встают дыбом. Итальянка Флавия Альваро родила ребенка в 63 года и стала самой пожилой матерью в Италии. Испанка Мария дель Кармен Бусада-де Лара родила двойняшек в 66 лет (ей было несколько месяцев до 67-летия) в 2006 году. Она скрыла свой настоящий возраст в клинике ЭКО, продала квартиру, чтобы оплатить процедуру, и стала самой пожилой матерью в мире. Но история эта печальная: через три года, в 2009 году, Мария умерла от рака, а близнецы Пау и Кристиан остались сиротами.

Примеров успешной поздней беременности достаточно. Но все знают, что процедура ЭКО не безопасна — после специального курса гормональной терапии повышается риск развития онкологии. И тому тоже есть примеры среди знаменитостей.

Современная медицина действительно расширила окно возможностей. ЭКО, заморозка яйцеклеток, генетический скрининг — все это дает женщинам больше вариантов, чем было у поколения их мам. Но давайте не романтизировать: возраст — это серьезный фактор риска для женщин, откладывающих материнство. Главное, вести здоровый образ жизни, регулярно проходить обследования у специалистов, систематически проверяться у гинеколога и не перешагнуть грань между «еще можно» и «уже поздно».