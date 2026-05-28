Врачи предупредили о скрытых проблемах, мешающих зачатию ребенка

Иногда проблемы с зачатием могут быть связаны с работой центральной нервной системы. Об этом «Газете.Ru» рассказали специалисты клиники «Наше Здоровье» врач-реабилитационной медицины Денис Махонин и акушер-гинеколог Елена Юдина.

«Организм управляется центральной нервной системой, и любые нарушения в теле (в биомеханике или кровоснабжении) со временем отражаются на нейродинамике. Это означает, что нервные импульсы, которые идут от мозга к органам малого таза и обратно, начинают передаваться некорректно. Когда тело долго находится в неправильных позах или есть скрытые нарушения движения, мозг адаптируется и формирует не самые оптимальные сценарии работы ради экономии энергии. В итоге мозг получает от тела "сбитые" сигналы — в том числе от тех систем, которые участвуют в зачатии и прикреплении эмбриона. В ответ он пытается это компенсировать через гормональную регуляцию, но из-за этого процессы могут идти не совсем правильно. В результате организму становится сложнее подготовиться к беременности», — объяснили эксперты.

Они отметили, что в реабилитации с этим работают комплексно. По их словам, задача врачей — «перенастроить» нервную систему и восстановить правильные нейронные связи.