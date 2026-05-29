Психотерапевт рассказал о научно доказанном способе бросить курить

С 24 по 31 мая в России проходит Неделя отказа от табака, приуроченная к Всемирному дню без табака. Никотин — один из самых быстрых наркотиков: он достигает мозга за 7–10 секунд и вызывает мощный выброс дофамина — гормона удовольствия. Мозг мгновенно запоминает эту связь: «сигарета — удовольствие». Но почему одни подхватывают вечную зависимость за несколько месяцев, а другие могут курить годами и бросают без труда? Помогает ли курение от стресса или это самообман? И что реально работает, если вы решили бросить? Об этом рассказывает психиатр-нарколог, психотерапевт НМИЦ «Лечебно-реабилитационный центр» Минздрава России Александра Михеева.

Дофаминовая ловушка: почему мозг требует сигарету снова и снова

Никотин связывается с никотиновыми ацетилхолиновыми рецепторами на поверхности нервных клеток — теми же, что в норме реагируют на ацетилхолин. Но никотин действует сильнее и дольше, вызывая интенсивную активацию нейронов и мощный выброс дофамина. Мозг быстро «запоминает» дорогу: сигарета — удовольствие, расслабление. Со временем он адаптируется к постоянной стимуляции, снижает собственную выработку дофамина и изменяет чувствительность рецепторов. В результате отсутствие никотина начинает вызывать дискомфорт, а потребность в новой дозе становится всё острее.

Зависимость может формироваться как постепенно, так и относительно быстро. В зоне риска — подростки (их нервная система ещё формируется), люди с тревожными расстройствами или хроническим стрессом (курение временно снижает тревожность, но в долгосрочной перспективе усугубляет проблему), а также те, у кого в семье уже были зависимости. На развитие влияют и генетика (особенности обмена нейромедиаторов), и среда (доступность табака, влияние окружения).

«Существует миф, что курение помогает от стресса. Это частично правда, но только в краткосрочной перспективе. После затяжки происходит выброс дофамина и адреналина, что временно снижает тревожность. Однако со временем рецепторы "привыкают", и для прежнего эффекта нужно всё больше сигарет. При отсутствии никотина возникает синдром отмены — с повышенной тревожностью, раздражительностью и стрессом. Кроме того, никотин стимулирует выработку кортизола — гормона стресса. Возникает порочный круг: человек курит, чтобы снять напряжение, вызванное нехваткой никотина, а нервная система только расшатывается», — говорит Александра Михеева.

Вейпы и электронные сигареты по механизму привыкания схожи с обычными. Они также содержат никотин, который воздействует на те же рецепторы. Уровень никотина в плазме после их использования может быть сопоставим с показателями при курении обычных сигарет. Отличия — в ритуалах и восприятии риска. Многие считают электронные устройства «более безопасными», что приводит к более частому их использованию. Но никотиновая зависимость сохраняется, а долгосрочные последствия для здоровья до конца не изучены.

Три научно доказанных шага: как бросить курить с первого раза

В первые дни без никотина организм переживает синдром отмены — никотиновую ломку. Симптомы: головные боли, повышенная утомляемость, нарушения сна, увеличение аппетита, раздражительность, беспокойство, иногда — депрессия. Ломка не опасна для жизни, но может быть мучительной. Пик симптомов приходится на первые 1–2 дня, затем интенсивность снижается.

Чтобы повысить шансы бросить курить с первого раза, нужно не «просто взять себя в руки», а научно доказанные методы.

Первый шаг — никотинзаместительная терапия (НЗТ). Никотин поступает в организм через пластырь, жевательную резинку, ингалятор, спрей или таблетки — но без канцерогенов и смол, содержащихся в табачном дыме. Доза постепенно снижается, позволяя организму адаптироваться к отсутствию никотина. НЗТ снижает физическую тягу и повышает вероятность успешного отказа от курения на 50–70% по сравнению с попытками «вхолостую». Перед началом необходима консультация врача.

Второй шаг — когнитивно-поведенческая терапия (КПТ). Это научно обоснованный метод, который работает не с «разговорами», а с изменением мыслей и поведения. КПТ помогает выявить триггеры (стресс, кофе, алкоголь, общение с курящими), обучить навыкам совладания с тягой (дыхательные техники, отвлечение, замена ритуалов), скорректировать иррациональные убеждения («без сигареты я не смогу работать», «курение снимает стресс»). В сочетании с НЗТ КПТ увеличивает вероятность долгосрочного отказа от курения в 2–3 раза.

Третий шаг — планирование и социальная поддержка. Назначьте конкретную дату отказа. Уберите из дома пепельницы, зажигалки, пачки. Избегайте провоцирующих ситуаций. Заранее продумайте, чем заменить ритуал курения — мятная жвачка, стакан воды, прогулка. Расскажите близким о своём решении, попросите не курить при вас и поддерживать морально. Подключитесь к группам поддержки (очным или онлайн). Ведите дневник или используйте приложение, отмечая количество дней без курения, сэкономленные деньги, улучшения самочувствия. Наличие чёткого плана и поддержки увеличивает шансы на успех на 30–50%.