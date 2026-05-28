Названы три маркера, что работа убивает организм

Люди годами терпят нелюбимую работу. Психолог и нейрофизиолог Ирина Павлова в беседе с aif.ru объяснила, как распознать момент, когда «каторжный труд» начинает разрушать организм.

«Это не слабость характера, а биологическая ловушка мозга. И она бьёт не только по карьере, но и по сердцу, желудку, горлу и иммунитету», — предупреждает эксперт.

Мозг воспринимает уход с работы, в которую вложены годы жизни и сил, почти как потерю близкого или ампутацию. Активируется зона, отвечающая за физическую боль. Страх неизвестного оказывается сильнее, чем желание перемен — и человек продолжает терпеть, меняя острый стресс потери на хронический стресс разрушения.

Эксперт назвала три маркера, что работа убивает организм.

Отсутствие восстановления в выходные. Вы не высыпаетесь, а в воскресенье вечером не можете уснуть — сердце колотится, мысли скачут. «Воскресная депрессия» стала еженедельным ритуалом. Частые болезни. Вы подхватываете каждую простуду в офисе. Это признак истощения надпочечников хроническим кортизолом — они перестали поддерживать иммунный ответ. Череда несчастных случаев. От бесконечных простуд до пищевых отравлений и переломов на ровном месте. «Тело настолько не хочет идти на работу, что организует уважительную причину остаться дома», — объясняет Павлова.

Эксперт советует в момент появления «кома в горле» или сжатия в груди спросить себя: «Какая мысль только что промелькнула?» Осознание связи между мыслью и спазмом — первый шаг к тому, чтобы перестать быть заложником собственного мозга.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.