Развеяны мифы о пользе натуральных и эко-продуктов

Надписи «натуральный», «эко», «без химии» и «без Е-добавок» часто заставляют покупателей воспринимать продукт как более полезный и безопасный, но сами по себе такие слова мало говорят о составе и качестве товара. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал основатель бутиковой студии маркетинга Влад Фишер.

Эксперт отметил, что один из самых устойчивых мифов связан с верой, что натуральное всегда полезно. По его словам, маркетинг активно использует эту ассоциацию — природа в рекламе выглядит как символ чистоты и безопасности, чтобы вызвать доверие.

Похожим образом, продолжил Фишер, работают фразы «без химии» и «без Е-добавок». Он объяснил, что первая держится на бытовом страхе, хотя химические вещества окружают человека постоянно, а буква Е означает код пищевой добавки в справочнике, а не метку вреда. В пример эксперт привел хорошо знакомые компоненты: аскорбиновая кислота — Е300, лимонная кислота — Е330.

«Вода тоже имеет химическую формулу, поэтому обещание «без химии» выглядит скорее рекламным приемом», — Влад Фишер. маркетолог.

«Часто потребители заблуждаются насчет маркировок "эко", "био", «органический» и "зеленый". Покупатели часто воспринимают их как одно и то же, хотя у этих обозначений разный смысл. Органическая продукция требует подтверждения, а зеленый цвет, листочки на упаковке и природные образы могут лишь создавать нужную ассоциацию», — объяснил Фишер.

Маркетолог добавил, что высокая цена тоже не подтверждает натуральность или пользу продукта. В стоимость часто входят упаковка, позиционирование, продвижение и маржа бренда. Поэтому более дорогой продукт не всегда оказывается более качественным по составу, заключил эксперт.

