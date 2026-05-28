Гастроэнтеролог объяснила, как сделать суп полезнее

Обычное блюдо можно сделать полезнее, если соблюдать при его приготовлении четыре правила. Об этом рассказал врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов.

Специалист объяснил, что для повышения пользы супа достаточно соблюсти баланс ингредиентов и внести несколько корректировок в рецепт.

Первое, на что обратил внимание врач — это обилие овощей. Чем их больше в тарелке, тем лучше. Второе правило касается гарнира: Вялов призвал отказаться от привычного риса и картофеля, заменив их на бобовые. В-третьих, бульон следует обогатить специями — добавить куркуму или имбирь.

Ключевым элементом здорового блюда гастроэнтеролог назвал соблюдение пропорции «овощи — белки — углеводы». Идеальное соотношение, по его мнению, выглядит так: 50% овощей, 25% белков и 25% углеводов.

Самыми полезными видами супов Сергей Вялов считает томатный, чечевичный, тыквенный, овощной, а также суп из брокколи.

