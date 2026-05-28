Назван оптимальный дефицит калорий в день

Для снижения веса ключевым фактором остается дефицит калорий — когда человек тратит немного больше энергии, чем потребляет.

«Оптимальным считается умеренный дефицит: примерно 10−20% от нормы или 300−500 ккал в день. Это помогает снижать вес постепенно, без сильного стресса для организма. В дни тренировок важно поддерживать энергию и восстановление. За 1,5−2 часа до занятия рекомендуется полноценный прием пищи с белком и углеводами», — сообщил «Свободной Прессе» ЗОЖ-консультант Андраник Аветисян.

Если времени мало — подойдёт лёгкий перекус за 30−60 минут. После тренировки желательно поесть в течение 1−2 часов.

«Универсального времени для тренировок нет: утро помогает держать режим, днём многим проще показывать хорошую работоспособность, вечер подходит для снятия стресса. Главное — регулярность и системный подход: умеренный дефицит калорий, стабильное питание и физическая активность», — резюмировал эксперт.

