В истории человечества зубные болезни регулярно уносили жизни людей. Врач стоматолог-терапевт клиники «Все свои» Муртузали Магомедов в беседе с «Чемпионатом» объяснил, можно ли умереть от запущенного кариеса.

Эксперт отмечает, что раньше кариес встречался реже — не было массового доступа к сахару, а плотная пища частично очищала зубы естественным образом. Однако если болезнь развивалась, она не просто разрушала зуб, а могла убить. В Лондоне XVII века «зубные болезни» занимали пятое-шестое места в списке причин смертности, забирая жизни молодых и крепких людей.

Кариес — это инфекция. Поражение эмали переходит на дентин, затем достигает пульпы («нерва»), а через корневые каналы проникает в окружающие ткани. Развивается периодонтит, затем воспаление может перейти на челюстную кость (остеомиелит) и мягкие ткани лица (флегмона). Без лечения гной попадает в кровь — наступает сепсис с высокой вероятностью летального исхода.

«Не каждый зуб, повреждённый кариесом, — это пуля, которая убьёт человека. Но каждый такой зуб — это лотерейный билет, по которому можно проиграть не только зуб, но и жизнь», — предупреждает Магомедов.

В современных условиях умирают от последствий кариеса редко — есть антибиотики, хирургия и больницы. Но лечение запущенных стадий крайне неприятно и может вызвать осложнения.

На стадии пятна зуб можно вылечить без сверления — реминерализацией. При поверхностном и среднем кариесе достаточно пломбирования. Даже при пульпите зуб ещё спасают, удаляя нерв и ставя коронку. При периодонтите спасти зуб сложнее, а на поздних стадиях он выпадает или его удаляют.

Главная проблема, отмечает стоматолог, что кариес в начальных стадиях не вызывает симптомов, поражая всё новые зубы незаметно. Выявить его может только врач. Поэтому эксперт рекомендует посещать стоматолога раз в полгода — даже при отсутствии жалоб. Это самый простой способ сохранить здоровье.

