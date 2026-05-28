Как поддерживать эффективную работу мозга людям после 50 лет

Устный счет на время является одним из наиболее эффективных способов для поддержания когнитивных функций и сохранения эффективной работы мозга в любом возрасте. «Вечерняя Москва» узнала у психолога Натальи Наумовой, что помогает эффективно поддерживать когнитивные функции у людей после 50 лет.

Упражнения для концентрации и внимания

По словам психолога, людям после 50 лет особенно полезно использовать таблицу Шульте.

— Вырежьте 25 квадратиков, пронумеруйте их от одного до 25 и разложите в случайном порядке на листе. Сфокусируйте взгляд на центральной точке и, используя боковое зрение, находите цифры по порядку. Занимайтесь по 10 минут в день, пять дней в неделю, с двумя выходными. Уже через полтора месяца вы заметите качественные изменения. Когда упражнение станет легким, усложните его, например, выполняйте его другой рукой или одновременно с другим действием, — посоветовала Наумова.

Тренировка внимания

Кроме того, специалист порекомендовала использовать настольные игры, например, «Найди пару» или «Домино».

— Помимо этого, во время прогулок полезно для здоровья мозга обращать внимание на детали. Например, рассматривайте растения, цветы, архитектуру. Это развивает наблюдательность и межполушарные связи, а также поддерживает интерес к жизни, — добавила врач.

Интеллектуальная нагрузка

Помимо этого, психолог подчеркнула, что людям в зрелом возрасте важно регулярно тренировать интеллект:

читайте и пересказывайте прочитанное себе или другим людям;

учите стихи или отрывки прозы наизусть, выбирайте то, что интересно именно вам;

осваивайте новое: готовьте блюда из сложных рецептов, ищите новые хобби, например, занимайтесь творчеством, учитесь играть на музыкальном инструменте или изучайте иностранный язык;

решайте сложные ребусы;

планируйте маршруты без помощи навигатора. Сначала думайте самостоятельно, это важно для сохранения навыка самостоятельного анализа.

— Главный принцип — регулярность и интерес. Выбирайте то, что вам по душе, не сдавайтесь при трудностях и помните, что развитие мозговой активности происходит именно тогда, когда вы выходите из зоны комфорта, — сказала Наумова.

Управление стрессом

Эксперт также рассказала о разрушительном влиянии стресса на мозг:

— Стресс разрушает нейроны в головном мозге, поэтому важно уметь расслабляться. Почувствуйте опору: как ноги стоят на полу, как спина поддерживает корпус. Сделайте несколько мягких хлопков по рукам и ногам. Сконцентрируйтесь на дыхании. Если тревога сильная, то попробуйте упражнение «Бабочка»: скрестите руки на груди и поочередно похлопывайте по плечам в течение минуты. Это быстро возвращает спокойствие. При сильном стрессе важно не стесняться обращаться к врачу, потому что иногда нужны медикаменты, чтобы справиться с этим состоянием.

Здоровый образ жизни и социализация

По мнению врача, здоровый образ жизни у людей после 50 лет также играет важную роль в поддержании мозговой активности. Эксперт посоветовала:

больше двигаться, потому что прогулки на свежем воздухе отлично укрепляют мозг;

питаться сбалансированно;

соблюдать режим сна. Важно спать от семи до девяти часов в темное время суток, ложиться и вставать в одно и то же время;

общаться с единомышленниками, участвовать в волонтерских проектах, заботиться о близких — все это помогает чувствовать себя нужным и поддерживает работу мозга.

