Стал известен способ побороть бессонницу без лекарств

Людям, страдающим бессонницей, может помочь правильная подготовка ко сну.

«С бессонницей, действительно, лучше справляться без препаратов, не зря первой линией лечения во всем мире является когнитивно-поведенческая терапия. Она имеет структурированный подход, проводится специалистом, но сам пациент во многом может себе помочь», — назвала врач-сомнолог Карема Магомедова в интервью РИА Новости.

По ее словам, для хорошего сна следует просыпаться и ложиться в одно и то же время, проветривать комнату перед сном, а также обеспечить себе полную темноту и тишину. За час до сна лучше отказаться от гаджетов.

Также важно не переедать перед сном, но и не ложиться голодным. В борьбе с бессонницей также не следует пренебрегать дыхательными упражнениями и медитацией.

