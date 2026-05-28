Диетолог указала на неожиданную опасность летних лакомств

"Полезный" летний перекус может сорвать похудение и навредить печени. Об этом россиян предупредила диетолог Говорушко.

Лето – сезон ягод и фруктов. Обычно мы считаем, что килограммы клубники, черешни или вишни – это сплошная польза и мощная витаминная поддержка. Но специалисты напоминают: если есть такие продукты без меры, можно не только набрать вес, но и столкнуться с проблемами с печенью, включая жировой гепатоз.

Эксперт по снижению веса Виктория Говорушко в разговоре с "Радио 1" объяснила, почему привычные "полезные перекусы" не всегда так безопасны, и рассказала, как вписать сезонные ягоды и фрукты в рацион без вреда для фигуры.

– Фруктоза – это быстрый сахар. В отличие от белого рафинированного сахара, фруктоза не попадает сразу в кровь, она идёт в печень. Если есть много фруктов, этот сахар остаётся в печени в виде жира. Жир проникает в поры печени и замещает собой клетки – это называется жировой гепатоз, – отметила специалист.

По ее словам, если постоянно перекусывать фруктами, рассчитывать на снижение веса не стоит. Когда вы едите ягоды между основными приёмами пищи, они с большой вероятностью уйдут в жировые запасы. Лучше есть ягоды и фрукты сразу после еды, после нормального полноценного приёма пищи. Тогда за счёт переваривания другой еды, в том числе клетчатки, можно снизить нежелательные последствия.