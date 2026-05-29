Онколог назвал главные правила для снижения риска рака у женщин

Одна из самых больших проблем в онкологии — это пациентский миф о том, что рак приходит внезапно и беспричинно. А раз так — зачем стараться что-то делать, чтобы снижать риски заболеть. На самом деле врачи знают, у кого и почему может развиться опухоль, и зачастую этот прогноз можно сделать за много лет до появления первых симптомов. Конечно, даже соблюдая все "противораковые" правила, риск заболеть остается, но все-таки мы можем его снизить. Врач-онкохирург, доцент кафедры госпитальной хирургии Института Хирургии Пироговского Университета Дмитрий Шаповалов рассказал "Российской газете" о самых распространенных видах рака у женщин, и о том, что нужно делать, чтобы уменьшить риски болезни.

© Российская Газета

Солнце, родинки и угроза меланомы

Лето — это не только сезон отпусков, но и настоящее испытание для нашей кожи. Пока мы стремимся заполучить красивый шоколадный загар, мало кто задумывается о том, какую цену за это придется заплатить. Меланома — одна из самых агрессивных форм рака, которая может начаться с обычной родинки. Главный враг кожи — избыток ультрафиолета. Особенно опасны солнечные ожоги и злоупотребление солярием. В России эта проблема особенно актуальна: ежегодно заболеваемость растет примерно на 5% в год, и чаще всего этот диагноз ставят женщинам до 45-50 лет.

Что делать? Во-первых, защищаться от избытка солнца. Во-вторых — следить за своими родинками по правилу "АКОРД" — обращать внимание на появление асимметрии, изменений контура, окраски, размера, отслеживать динамику. Если заметили изменения — быстро к врачу.

Рак молочной железы и рак шейки матки: главные мишени для профилактики

А теперь — о самых часто встречающихся видах рака у женщин. Статистика неумолима: рак молочной железы занимает первое место по распространенности среди женщин. На его долю приходится почти четверть всех онкологических диагнозов у россиянок — 24,5%. Онкологи предупреждают: в течение жизни РМЖ заболевает каждая восьмая женщина.

Чуть реже, но тоже часто встречается рак шейки матки — он занимает четвертое место в общей структуре онкологической заболеваемости, а среди органов репродуктивной системы — второе (13,3%). Ежегодно в России выявляется около 17-18 тысяч новых случаев.

Но ключевая новость в том, что эти два вида рака — самые управляемые. Потому что, если соблюдать определенные правила, несложно обнаружить их на начальной стадии, когда велики шансы на полное выздоровление.

«Профилактика онкологических заболеваний у женщин строится на контроле факторов риска и регулярных медицинских обследованиях, которые входят в обычную ежегодную диспансеризацию, или, как принято говорить, скрининг», — поясняет Дмитрий Шаповалов.

Какие обследования нужно проходить?

1. Рак шейки матки

С 21-25 лет (по клиническим рекомендациям, действующим в России — с 18) — нужно проходить ПАП-тест и анализ на ВПЧ каждые 3-5 лет.

2. Рак молочной железы

Самообследование каждые 2-3 месяца (желательно проводить в первую половину цикла, а это примерно 5-7 день цикла).

УЗИ молочных желёз — начиная с 18-ти лет ежегодно.

Цифровая маммография раз в год — по российским рекомендациям — с 40 лет.

«При отягощенном семейном онкологическом анамнезе — если раком груди болела мать, бабушка, сестра — выполняется МРТ молочных желёз с контрастом», — отмечает Дмитрий Шаповалов.

3. Рак яичников и эндометрия

«Главное правило для всех — отслеживание нерегулярных кровотечений. Что касается исследований — при повышенном риске (например, при наличии BRCA-мутации) — нужно ежегодно выполнять трансвагинальное УЗИ и анализ CA-125», — подчеркивает онколог.

Как помогает прививка против вируса папилломы человека

Главное оружие против рака шейки матки — вакцинация против вируса папилломы человека (ВПЧ).

ВПЧ передается половым путем. Поэтому прививка, сделанная до начала половой жизни (оптимально в 9-14 лет), снижает риск заболевания на 90%.

Убедительнее всего о ее эффективности говорит опыт Австралии. Именно эта страна первой в мире, запустила национальную программу вакцинации девочек еще в 2007 году, а с 2013 года программу распространили и на мальчиков. Сейчас, почти 20 лет спустя, результаты говорят сами за себя: среди женщин в возрасте от 18 до 24 лет уровень инфицированности ВПЧ снился с 22,7% до 1,5%. Заболеваемость раком шейки матки в Австралии сократилась на 50%, а уровень инфицированности — в 22 раза за 10 лет. Сегодня Австралия находится на пути к полной ликвидации рака шейки матки — по расчетам, это должно произойти к 2035 году.

Почему ранняя диагностика — это спасение

Рак шейки матки можно предотвратить почти полностью, потому что он начинается с предраковых состояний — дисплазий, которые обнаруживаются при визуальном осмотре и отлично лечатся. Следовательно, самое лучшее, что может сделать для себя девушка — не пренебрегать профилактическими визитами к гинекологу.

Рак молочной железы при раннем выявлении излечивается в подавляющем большинстве случаев, более чем у девяти пациенток из 10. Пятилетняя выживаемость при локализованном раке молочной железы (когда опухоль не вышла за пределы груди) составляет 99%. Если же пропустить момент, и рак перейдет в распространенную форму (с метастазами), пятилетняя выживаемость падает до 12-20%. Цифры говорят сами за себя: чем раньше, тем лучше.

Для всех женщин золотой стандарт — ежегодный визит к гинекологу и маммологу.

Генетика: когда нужно бить тревогу

Если у вашей мамы, сестры или бабушки был рак груди или яичников, особенно в возрасте до 50 лет, или в семье было несколько случаев рака, стоит обсудить с онкологом тест на мутации генов BRCA1 и BRCA2. Носительство этих мутаций значительно повышает риск, и врач может предложить усиленный скрининг (например, МРТ молочных желез с контрастом) или профилактические операции после рождения ребенка.

Образ жизни как лекарство

Доктор Шаповалов выделил несколько управляемых факторов, которые напрямую зависят от нашего образа жизни.

Вес и питание

«Ожирение (индекс массы тела >30) — это мощный драйвер рака эндометрия, почек и толстой кишки. Снизить риск помогает клетчатка (овощи, цельнозерновые — ежедневно), тогда как красное мясо и алкоголь лучше ограничить. Даже один бокал вина в день достоверно увеличивает риск рака молочной железы», — отмечает онколог.

Физическая активность

Стандартная рекомендация — не менее 150 минут активности в неделю — это защита от рака толстой кишки, груди и эндометрия.

Курение

Эта вредная привычка повышает риск не только рака легких, но и шейки матки: никотин подавляет местный иммунитет против ВПЧ.

Рождение детей и кормление грудью

Природа сама позаботилась о защите женщин: каждый год кормления грудью снижает риск рака груди на 4%. Совсем недавно, в октябре 2025 года, в журнале Nature было опубликовано исследование, которое раскрыло механизм этого явления: оказывается, лактация накапливает в груди специальные иммунные клетки, которые десятилетиями защищают организм женщины от рака.

«Красные флаги»: когда надо спешить к врачу

Есть угрожающие симптомы, при которых нужно бежать к врачу немедленно, не дожидаясь ежегодного осмотра.