Онколог назвал главные правила для снижения риска рака у женщин

Онколог Шаповалов назвал главные правила для снижения риска рака у женщин
Одна из самых больших проблем в онкологии — это пациентский миф о том, что рак приходит внезапно и беспричинно. А раз так — зачем стараться что-то делать, чтобы снижать риски заболеть. На самом деле врачи знают, у кого и почему может развиться опухоль, и зачастую этот прогноз можно сделать за много лет до появления первых симптомов. Конечно, даже соблюдая все "противораковые" правила, риск заболеть остается, но все-таки мы можем его снизить. Врач-онкохирург, доцент кафедры госпитальной хирургии Института Хирургии Пироговского Университета Дмитрий Шаповалов рассказал "Российской газете" о самых распространенных видах рака у женщин, и о том, что нужно делать, чтобы уменьшить риски болезни.
Солнце, родинки и угроза меланомы
Лето — это не только сезон отпусков, но и настоящее испытание для нашей кожи. Пока мы стремимся заполучить красивый шоколадный загар, мало кто задумывается о том, какую цену за это придется заплатить. Меланома — одна из самых агрессивных форм рака, которая может начаться с обычной родинки. Главный враг кожи — избыток ультрафиолета. Особенно опасны солнечные ожоги и злоупотребление солярием. В России эта проблема особенно актуальна: ежегодно заболеваемость растет примерно на 5% в год, и чаще всего этот диагноз ставят женщинам до 45-50 лет.
Что делать? Во-первых, защищаться от избытка солнца. Во-вторых — следить за своими родинками по правилу "АКОРД" — обращать внимание на появление асимметрии, изменений контура, окраски, размера, отслеживать динамику. Если заметили изменения — быстро к врачу.
Рак молочной железы и рак шейки матки: главные мишени для профилактики
А теперь — о самых часто встречающихся видах рака у женщин. Статистика неумолима: рак молочной железы занимает первое место по распространенности среди женщин. На его долю приходится почти четверть всех онкологических диагнозов у россиянок — 24,5%. Онкологи предупреждают: в течение жизни РМЖ заболевает каждая восьмая женщина.
Чуть реже, но тоже часто встречается рак шейки матки — он занимает четвертое место в общей структуре онкологической заболеваемости, а среди органов репродуктивной системы — второе (13,3%). Ежегодно в России выявляется около 17-18 тысяч новых случаев.
Но ключевая новость в том, что эти два вида рака — самые управляемые. Потому что, если соблюдать определенные правила, несложно обнаружить их на начальной стадии, когда велики шансы на полное выздоровление.
«Профилактика онкологических заболеваний у женщин строится на контроле факторов риска и регулярных медицинских обследованиях, которые входят в обычную ежегодную диспансеризацию, или, как принято говорить, скрининг», — поясняет Дмитрий Шаповалов.
Какие обследования нужно проходить?
1. Рак шейки матки
С 21-25 лет (по клиническим рекомендациям, действующим в России — с 18) — нужно проходить ПАП-тест и анализ на ВПЧ каждые 3-5 лет.
2. Рак молочной железы
- Самообследование каждые 2-3 месяца (желательно проводить в первую половину цикла, а это примерно 5-7 день цикла).
- УЗИ молочных желёз — начиная с 18-ти лет ежегодно.
- Цифровая маммография раз в год — по российским рекомендациям — с 40 лет.
«При отягощенном семейном онкологическом анамнезе — если раком груди болела мать, бабушка, сестра — выполняется МРТ молочных желёз с контрастом», — отмечает Дмитрий Шаповалов.
3. Рак яичников и эндометрия
«Главное правило для всех — отслеживание нерегулярных кровотечений. Что касается исследований — при повышенном риске (например, при наличии BRCA-мутации) — нужно ежегодно выполнять трансвагинальное УЗИ и анализ CA-125», — подчеркивает онколог.
Как помогает прививка против вируса папилломы человека
Главное оружие против рака шейки матки — вакцинация против вируса папилломы человека (ВПЧ).
ВПЧ передается половым путем. Поэтому прививка, сделанная до начала половой жизни (оптимально в 9-14 лет), снижает риск заболевания на 90%.
Убедительнее всего о ее эффективности говорит опыт Австралии. Именно эта страна первой в мире, запустила национальную программу вакцинации девочек еще в 2007 году, а с 2013 года программу распространили и на мальчиков. Сейчас, почти 20 лет спустя, результаты говорят сами за себя: среди женщин в возрасте от 18 до 24 лет уровень инфицированности ВПЧ снился с 22,7% до 1,5%. Заболеваемость раком шейки матки в Австралии сократилась на 50%, а уровень инфицированности — в 22 раза за 10 лет. Сегодня Австралия находится на пути к полной ликвидации рака шейки матки — по расчетам, это должно произойти к 2035 году.
Почему ранняя диагностика — это спасение
Рак шейки матки можно предотвратить почти полностью, потому что он начинается с предраковых состояний — дисплазий, которые обнаруживаются при визуальном осмотре и отлично лечатся. Следовательно, самое лучшее, что может сделать для себя девушка — не пренебрегать профилактическими визитами к гинекологу.
Рак молочной железы при раннем выявлении излечивается в подавляющем большинстве случаев, более чем у девяти пациенток из 10. Пятилетняя выживаемость при локализованном раке молочной железы (когда опухоль не вышла за пределы груди) составляет 99%. Если же пропустить момент, и рак перейдет в распространенную форму (с метастазами), пятилетняя выживаемость падает до 12-20%. Цифры говорят сами за себя: чем раньше, тем лучше.
Для всех женщин золотой стандарт — ежегодный визит к гинекологу и маммологу.
Генетика: когда нужно бить тревогу
Если у вашей мамы, сестры или бабушки был рак груди или яичников, особенно в возрасте до 50 лет, или в семье было несколько случаев рака, стоит обсудить с онкологом тест на мутации генов BRCA1 и BRCA2. Носительство этих мутаций значительно повышает риск, и врач может предложить усиленный скрининг (например, МРТ молочных желез с контрастом) или профилактические операции после рождения ребенка.
Образ жизни как лекарство
Доктор Шаповалов выделил несколько управляемых факторов, которые напрямую зависят от нашего образа жизни.
Вес и питание
«Ожирение (индекс массы тела >30) — это мощный драйвер рака эндометрия, почек и толстой кишки. Снизить риск помогает клетчатка (овощи, цельнозерновые — ежедневно), тогда как красное мясо и алкоголь лучше ограничить. Даже один бокал вина в день достоверно увеличивает риск рака молочной железы», — отмечает онколог.
Физическая активность
Стандартная рекомендация — не менее 150 минут активности в неделю — это защита от рака толстой кишки, груди и эндометрия.
Курение
Эта вредная привычка повышает риск не только рака легких, но и шейки матки: никотин подавляет местный иммунитет против ВПЧ.
Рождение детей и кормление грудью
Природа сама позаботилась о защите женщин: каждый год кормления грудью снижает риск рака груди на 4%. Совсем недавно, в октябре 2025 года, в журнале Nature было опубликовано исследование, которое раскрыло механизм этого явления: оказывается, лактация накапливает в груди специальные иммунные клетки, которые десятилетиями защищают организм женщины от рака.
«Красные флаги»: когда надо спешить к врачу
Есть угрожающие симптомы, при которых нужно бежать к врачу немедленно, не дожидаясь ежегодного осмотра.
«Кровянистые выделения вне менструации или после менопаузы. Асимметрия или втяжение кожи груди, симптом "лимонной корки". Непроходящая боль внизу живота или при половом акте. Необъяснимая потеря веса, ночная потливость. Все эти признаки могут указывать на онкопатологию», — отмечает доктор.