Что такое икота, причины у взрослых и детей, как ее быстро остановить и в каких случаях она опасна

«Икота, икота, перейди на Федота» — гласит старинная поговорка. К ней наши предки прибегали, когда мучились от навязчивой икоты. Сегодня механизм возникновения икоты хорошо изучен и разобран на составляющие. В большинстве случаев это явление кратковременное, однако затяжные приступы могут сигнализировать о серьезном сбое в организме. Что такое икота, откуда она берется и как от нее избавиться — в материале «Газеты.Ru».

Как избавиться от икоты
Что такое икота

Икота — это непроизвольное резкое сокращение диафрагмы и глубоких мышц груди, из-за чего кратковременно останавливается дыхание и происходит закрытие голосовой щели. Научное название икоты — singultus, в переводе с латинского — «всхлип» или «вздох».

С икотой сталкиваются все — от новорожденных до пожилых людей. Обычно она проходит за пару минут. Но иногда становится настоящей проблемой, длящейся днями и даже месяцами, отметила в разговоре с «Газетой.Ru» врач-терапевт Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Зарема Тен.

Вокруг икоты возникло множество суеверий — от «кто-то вспоминает» до «демон вселился». Но наука давно изучила это явление и, разумеется, ничего сверхъестественного в нем не нашла.

Механизм возникновения икоты

  1. Спазм: диафрагма внезапно и резко сокращается, заставляя вас сделать быстрый, непроизвольный вдох.
  2. Блокировка: почти одновременно с этим в гортани мгновенно смыкается голосовая щель, перекрывая поток воздуха.
  3. Звук: воздух, натыкаясь на эту преграду, и создает тот самый характерный звук «ик».

Причины икоты

Как правило, у эпизодической икоты нет единственной причины. По словам Заремы Тен, чаще всего ее провоцируют вполне бытовые вещи:

  • Переедание и быстрое питание. Желудок быстро наполняется большим объемом пищи и давит на диафрагму, вызывая ее спазм.
  • Газированные напитки и алкоголь. Пузырьки газа растягивают желудок, а алкоголь раздражает нервы, управляющие диафрагмой.
  • Резкая смена температуры. Например, икота может возникнуть, когда вы в жару выпиваете очень холодный напиток.
  • Непроизвольное заглатывание воздуха. Возбужденный разговор или смех во время еды могут спровоцировать слишком большой вдох при глотании, что приводит к вздутию в пищеварительном тракте и, как следствие, к икоте.
  • Стресс и сильные эмоции. Резкое возбуждение или испуг могут нарушить нервную регуляцию дыхания.
  • Прием ряда лекарств. Некоторые препараты, например, стероиды, или сочетания разных лекарств могут провоцировать икоту.

Врач общей практики Елена Павлова рассказала «Газете.Ru», что у младенцев икота может появляться при заглатывании воздуха во время кормления. Существует даже народный термин — «икота новорожденных». Основная причина тут в незрелости центральной нервной системы младенцев.

Виды икоты: от безобидной до тревожной

Существует несколько видов икоты. В клинической практике это явление классифицируют в первую очередь по продолжительности:

  • Эпизодическая, или транзиторная. Это классический вариант, икота длится не более 48 часов (чаще всего — несколько минут). Она не требует лечения и обычно проходит сама собой, отмечает Зарема Тен.
  • Стойкая, или персистирующая. Продолжается более 48 часов, но менее месяца. Это уже не просто дискомфорт, а повод обратить внимание на свое здоровье.
  • Некупируемая, или интрактабельная. Самая тяжелая форма, которая может длиться дольше месяца.
«Такая икота истощает организм и почти всегда имеет под собой серьезную медицинскую причину», — обратила внимание врач.

Также выделяют типы икоты по механизму возникновения:

  • Центральная. Связана с поражением головного или спинного мозга. Например, пусковым механизмом могут стать инсульты, менингиты, травмы.
  • Периферическая. Возникает из-за раздражения самого диафрагмального (френического) нерва, например, при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни или пневмонии.
  • Токсическая. Вызвана воздействием токсинов, в том числе продуктами распада алкоголя или как побочный эффект некоторых лекарств.

Как остановить икоту: семь эффективных способов

Когда возникает икота, человек думает лишь об одном: как остановить этот неприятный процесс.

«Самый логичный способ «перебить» икоту — нарушить рефлекторную дугу, то есть переключить внимание нервной системы с патологических спазмов», — пояснила Зарема Тен.

Среди простых и доказавших свою эффективность способов избавления от икоты:

  • Задержка дыхания. Сделайте глубокий вдох и задержите дыхание на 10–20 секунд. Это повысит уровень углекислого газа в крови, что в свою очередь может помочь расслабить диафрагму.
  • Дыхание в бумажный пакет. Этот метод работает по тому же принципу — вы вдыхаете выдыхаемый воздух, насыщенный CO₂. Это быстрое и эффективное средство.
  • Глоток ледяной воды. Медленно выпейте стакан очень холодной воды. Холод поможет стимулировать блуждающий нерв, который конкурирует с икотными импульсами.
  • Полоскание горла ледяной водой. Более интенсивный способ стимуляции тех же нервов. Не подходит простуженным людям.
  • Чайная ложка сахара. Попробуйте проглотить ложку сахара. Сахарный песок создает специфическую механическую и вкусовую стимуляцию, которая может «отвлечь» нервную систему.
  • Пожевать кусочек лимона. Механизм действия тот же, что и в предыдущем методе.
  • Мягко надавить на глазные яблоки через закрытые веки или легко потянуть язык наружу — эти действия рефлекторно воздействуют на блуждающий нерв.

Если икать начинает новорожденный, можно попробовать эти методы:

  • Подержать ребенка «столбиком». Возьмите младенца на руки и подержите в вертикальном положении. Это поможет выпустить лишний воздух.
  • Сделать аккуратный массаж. Нежно помассируйте спинку или животик малыша, чтобы он успокоился и расслабился.
  • Дать младенцу сделать пару глотков теплого молока или смеси, если он начал икать сразу после приема пищи.
  • Согреть младенца, если есть подозрение, что он замерз.

Обычно этих простых действий достаточно, чтобы справиться с эпизодической икотой.

Чем опасна длительная икота

На первый взгляд, икота кажется просто досадным раздражителем. Однако если человек икает дни и даже недели напролет, этот синдром становится настоящей пыткой.

Длительная икота может привести к серьезным последствиям, предупреждает Зарема Тен. Среди самых распространенных:

  • Истощение и обезвоживание. Постоянные спазмы мешают нормально есть и пить, что быстро приводит к потере веса и дефициту жидкости.
  • Бессонница. Невозможно уснуть, когда тело буквально подбрасывает каждые несколько секунд. Хронический недостаток сна подрывает иммунитет и психику.
  • Психоэмоциональные расстройства. Постоянный дискомфорт и невозможность контролировать свое тело вызывают тяжелую депрессию и тревожность.
  • Истощение дыхательных мышц. Это редкое, но крайне опасное осложнение, которое в тяжелых случаях может привести к летальному исходу.

Когда икота — признак болезни

Иногда икота может сигнализировать о сбоях организма и заболеваниях, предупреждает Зарема Тен.

Среди наиболее частых причин стойкой икоты:

  • Заболевания желудочно-кишечного тракта.
«Самая частая причина — гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ), когда желудочная кислота постоянно забрасывается в пищевод, раздражая нервные окончания. По некоторым данным, этот недуг выявляют примерно в половине случаев стойкой икоты», — пояснила Зарема Тен.
  • Поражение нервов. Повреждение или раздражение блуждающего или диафрагмального нерва. Оно может быть вызвано опухолью шеи, увеличенной щитовидной железой или опоясывающим лишаем.
  • Заболевания центральной нервной системы. Сюда относятся инсульт, рассеянный склероз, менингит, энцефалит, черепно-мозговые травмы и опухоли головного мозга.
  • Нарушение обмена веществ и токсины. Икоту могут вызывать сахарный диабет, почечная недостаточность, дисбаланс электролитов в крови. Длительная икота также может быть побочным эффектом приема некоторых препаратов (стероиды, анестетики, химиотерапия) или алкоголизма.
  • Заболевания грудной клетки и живота: пневмония, плеврит, перикардит, заболевания желчного пузыря, панкреатит, аневризма аорты.
  • Заболевания сердца. Икота может быть вторичным симптомом ишемии миокарда, инфаркта миокарда.

Известны даже случаи, когда рецидивирующие длительные приступы икоты наблюдались у пациентки с миомой матки, что обусловлено раздражением блуждающего или диафрагмального нерва.

Обратиться к врачу следует незамедлительно, если икота продолжается более 48 часов.

Основная опасность не в самой икоте как симптоме, а в том заболевании, которое ее вызывает, предупреждает Елена Павлова.

К врачу нужно спешить, если икота сопровождается:

  • болью в груди, животе или спине;
  • тошнотой;
  • рвотой с кровью;
  • затрудненным глотанием;
  • одышкой;
  • нарушением речи или движений в конечностях.
«Начать лучше с терапевта, который при необходимости направит к гастроэнтерологу, неврологу или кардиологу. Не пытайтесь лечить затяжную икоту самостоятельно народными средствами — вам нужна диагностика!» — подчеркнула Елена Павлова.