Как избавиться от икоты

Что такое икота, причины у взрослых и детей, как ее быстро остановить и в каких случаях она опасна
«Икота, икота, перейди на Федота» — гласит старинная поговорка. К ней наши предки прибегали, когда мучились от навязчивой икоты. Сегодня механизм возникновения икоты хорошо изучен и разобран на составляющие. В большинстве случаев это явление кратковременное, однако затяжные приступы могут сигнализировать о серьезном сбое в организме. Что такое икота, откуда она берется и как от нее избавиться — в материале «Газеты.Ru».
Что такое икота
Икота — это непроизвольное резкое сокращение диафрагмы и глубоких мышц груди, из-за чего кратковременно останавливается дыхание и происходит закрытие голосовой щели. Научное название икоты — singultus, в переводе с латинского — «всхлип» или «вздох».
С икотой сталкиваются все — от новорожденных до пожилых людей. Обычно она проходит за пару минут. Но иногда становится настоящей проблемой, длящейся днями и даже месяцами, отметила в разговоре с «Газетой.Ru» врач-терапевт Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Зарема Тен.
Вокруг икоты возникло множество суеверий — от «кто-то вспоминает» до «демон вселился». Но наука давно изучила это явление и, разумеется, ничего сверхъестественного в нем не нашла.
Механизм возникновения икоты
- Спазм: диафрагма внезапно и резко сокращается, заставляя вас сделать быстрый, непроизвольный вдох.
- Блокировка: почти одновременно с этим в гортани мгновенно смыкается голосовая щель, перекрывая поток воздуха.
- Звук: воздух, натыкаясь на эту преграду, и создает тот самый характерный звук «ик».
Причины икоты
Как правило, у эпизодической икоты нет единственной причины. По словам Заремы Тен, чаще всего ее провоцируют вполне бытовые вещи:
- Переедание и быстрое питание. Желудок быстро наполняется большим объемом пищи и давит на диафрагму, вызывая ее спазм.
- Газированные напитки и алкоголь. Пузырьки газа растягивают желудок, а алкоголь раздражает нервы, управляющие диафрагмой.
- Резкая смена температуры. Например, икота может возникнуть, когда вы в жару выпиваете очень холодный напиток.
- Непроизвольное заглатывание воздуха. Возбужденный разговор или смех во время еды могут спровоцировать слишком большой вдох при глотании, что приводит к вздутию в пищеварительном тракте и, как следствие, к икоте.
- Стресс и сильные эмоции. Резкое возбуждение или испуг могут нарушить нервную регуляцию дыхания.
- Прием ряда лекарств. Некоторые препараты, например, стероиды, или сочетания разных лекарств могут провоцировать икоту.
Врач общей практики Елена Павлова рассказала «Газете.Ru», что у младенцев икота может появляться при заглатывании воздуха во время кормления. Существует даже народный термин — «икота новорожденных». Основная причина тут в незрелости центральной нервной системы младенцев.
Виды икоты: от безобидной до тревожной
Существует несколько видов икоты. В клинической практике это явление классифицируют в первую очередь по продолжительности:
- Эпизодическая, или транзиторная. Это классический вариант, икота длится не более 48 часов (чаще всего — несколько минут). Она не требует лечения и обычно проходит сама собой, отмечает Зарема Тен.
- Стойкая, или персистирующая. Продолжается более 48 часов, но менее месяца. Это уже не просто дискомфорт, а повод обратить внимание на свое здоровье.
- Некупируемая, или интрактабельная. Самая тяжелая форма, которая может длиться дольше месяца.
«Такая икота истощает организм и почти всегда имеет под собой серьезную медицинскую причину», — обратила внимание врач.
Также выделяют типы икоты по механизму возникновения:
- Центральная. Связана с поражением головного или спинного мозга. Например, пусковым механизмом могут стать инсульты, менингиты, травмы.
- Периферическая. Возникает из-за раздражения самого диафрагмального (френического) нерва, например, при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни или пневмонии.
- Токсическая. Вызвана воздействием токсинов, в том числе продуктами распада алкоголя или как побочный эффект некоторых лекарств.
Как остановить икоту: семь эффективных способов
Когда возникает икота, человек думает лишь об одном: как остановить этот неприятный процесс.
«Самый логичный способ «перебить» икоту — нарушить рефлекторную дугу, то есть переключить внимание нервной системы с патологических спазмов», — пояснила Зарема Тен.
Среди простых и доказавших свою эффективность способов избавления от икоты:
- Задержка дыхания. Сделайте глубокий вдох и задержите дыхание на 10–20 секунд. Это повысит уровень углекислого газа в крови, что в свою очередь может помочь расслабить диафрагму.
- Дыхание в бумажный пакет. Этот метод работает по тому же принципу — вы вдыхаете выдыхаемый воздух, насыщенный CO₂. Это быстрое и эффективное средство.
- Глоток ледяной воды. Медленно выпейте стакан очень холодной воды. Холод поможет стимулировать блуждающий нерв, который конкурирует с икотными импульсами.
- Полоскание горла ледяной водой. Более интенсивный способ стимуляции тех же нервов. Не подходит простуженным людям.
- Чайная ложка сахара. Попробуйте проглотить ложку сахара. Сахарный песок создает специфическую механическую и вкусовую стимуляцию, которая может «отвлечь» нервную систему.
- Пожевать кусочек лимона. Механизм действия тот же, что и в предыдущем методе.
- Мягко надавить на глазные яблоки через закрытые веки или легко потянуть язык наружу — эти действия рефлекторно воздействуют на блуждающий нерв.
Если икать начинает новорожденный, можно попробовать эти методы:
- Подержать ребенка «столбиком». Возьмите младенца на руки и подержите в вертикальном положении. Это поможет выпустить лишний воздух.
- Сделать аккуратный массаж. Нежно помассируйте спинку или животик малыша, чтобы он успокоился и расслабился.
- Дать младенцу сделать пару глотков теплого молока или смеси, если он начал икать сразу после приема пищи.
- Согреть младенца, если есть подозрение, что он замерз.
Обычно этих простых действий достаточно, чтобы справиться с эпизодической икотой.
Чем опасна длительная икота
На первый взгляд, икота кажется просто досадным раздражителем. Однако если человек икает дни и даже недели напролет, этот синдром становится настоящей пыткой.
Длительная икота может привести к серьезным последствиям, предупреждает Зарема Тен. Среди самых распространенных:
- Истощение и обезвоживание. Постоянные спазмы мешают нормально есть и пить, что быстро приводит к потере веса и дефициту жидкости.
- Бессонница. Невозможно уснуть, когда тело буквально подбрасывает каждые несколько секунд. Хронический недостаток сна подрывает иммунитет и психику.
- Психоэмоциональные расстройства. Постоянный дискомфорт и невозможность контролировать свое тело вызывают тяжелую депрессию и тревожность.
- Истощение дыхательных мышц. Это редкое, но крайне опасное осложнение, которое в тяжелых случаях может привести к летальному исходу.
Когда икота — признак болезни
Иногда икота может сигнализировать о сбоях организма и заболеваниях, предупреждает Зарема Тен.
Среди наиболее частых причин стойкой икоты:
- Заболевания желудочно-кишечного тракта.
«Самая частая причина — гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ), когда желудочная кислота постоянно забрасывается в пищевод, раздражая нервные окончания. По некоторым данным, этот недуг выявляют примерно в половине случаев стойкой икоты», — пояснила Зарема Тен.
- Поражение нервов. Повреждение или раздражение блуждающего или диафрагмального нерва. Оно может быть вызвано опухолью шеи, увеличенной щитовидной железой или опоясывающим лишаем.
- Заболевания центральной нервной системы. Сюда относятся инсульт, рассеянный склероз, менингит, энцефалит, черепно-мозговые травмы и опухоли головного мозга.
- Нарушение обмена веществ и токсины. Икоту могут вызывать сахарный диабет, почечная недостаточность, дисбаланс электролитов в крови. Длительная икота также может быть побочным эффектом приема некоторых препаратов (стероиды, анестетики, химиотерапия) или алкоголизма.
- Заболевания грудной клетки и живота: пневмония, плеврит, перикардит, заболевания желчного пузыря, панкреатит, аневризма аорты.
- Заболевания сердца. Икота может быть вторичным симптомом ишемии миокарда, инфаркта миокарда.
Известны даже случаи, когда рецидивирующие длительные приступы икоты наблюдались у пациентки с миомой матки, что обусловлено раздражением блуждающего или диафрагмального нерва.
Обратиться к врачу следует незамедлительно, если икота продолжается более 48 часов.
Основная опасность не в самой икоте как симптоме, а в том заболевании, которое ее вызывает, предупреждает Елена Павлова.
К врачу нужно спешить, если икота сопровождается:
- болью в груди, животе или спине;
- тошнотой;
- рвотой с кровью;
- затрудненным глотанием;
- одышкой;
- нарушением речи или движений в конечностях.
«Начать лучше с терапевта, который при необходимости направит к гастроэнтерологу, неврологу или кардиологу. Не пытайтесь лечить затяжную икоту самостоятельно народными средствами — вам нужна диагностика!» — подчеркнула Елена Павлова.