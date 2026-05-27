Перечислены ключевые составляющие активного долголетия

Терапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Оксана Серебрякова раскрыла ключевые составляющие здорового долголетия. Их врач назвала россиянам в разговоре с «Лентой.ру».

Прежде всего врач рекомендовала ложиться спать и просыпаться в одно и то же время. Стабильный график синхронизирует циркадные ритмы — внутренние биологические часы, регулирующие выработку мелатонина и кортизола. Благодаря этому снижается риск метаболических нарушений и улучшается восстановление тканей, объяснила доктор.

По словам Серебряковой, продлить жизнь также помогут качественные социальные микроконтакты.

«10-15 минут искреннего разговора без гаджетов активируют окситоциновые пути, снижая хронический стресс. Социальная изоляция повышает риск сердечно-сосудистых событий, что сопоставимо с курением 15 сигарет в день», — уточнила она.

Также для здорового долголетия необходимо включать белок в каждый прием пищи (суммарно 1,2-1,6 грамма на килограмм массы тела), добавила врач. Равномерное распределение белка пособствует обновлению клеток и замедляет саркопению — возрастное снижение количества мышечной массы и силы. Не менее важна для долголетия бытовая активность, так как она позволяет поддерживать чувствительность клеток к инсулину без изнурительных тренировок, заверила доктор. Она порекомендовала проходить по восемь-десять тысяч шагов в день.

Серебрякова также посоветовала уделять пять минут в день диафрагмальному дыханию.

«Вдох животом, выдох длиннее вдоха (пропорция 4:6). Такая схема стимулирует блуждающий нерв, снижая уровень системного воспаления и артериальное давление. Инструмент доступен бесплатно и доказан в кардиологии», — отметила она.

Ранее врач и эксперт по долголетию Себастьян Ла Роса заявил, что анализ на уровень холестерина в крови не отражает истинную картину сердечно-сосудистого риска. По его мнению, более точную информацию показывает анализ на аполипопротеин B.