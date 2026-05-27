Почему сложно справиться с ожирением и перестать переедать

Во время плановых медицинских осмотров детей в возрасте 6, 10, 15 и 17 лет будут прицельно обследовать на предмет лишнего веса и ожирения. Ожирение в детском возрасте, в первую очередь, у мальчиков — самый постоянный фактор, разрушающий здоровье, который затем встречается и в возрасте 40-50 лет. Почему так сложно справиться с перееданием, которое и приводит к такой проблеме, «Вечерняя Москва» узнала у врача-диетолога Елены Соломатиной.

Почему организм накапливает жир

Специалист отметила, что механизм накопления жира закладывался в человека веками.

«Стремление к накоплению жирового запаса было важным условием выживания, когда еда была в ограниченном количестве. Жирная и углеводная пища поощрялась выбросом гормонов удовольствия. Соответственно, человек запомнил этот механизм на генетическом уровне, — рассказала Соломатина. — В наши дни нам не нужно охотиться, чтобы добывать пищу. Поэтому необходимая среднесуточная норма калорий снизилась в несколько раз».

Помимо этого, в большинство современных продуктов добавляют вкусовые добавки, например глутамат натрия, подчеркнула врач. Они передают сигнал мозгу, что это очень качественная и свежая еда, которая может обеспечить организм строительным материалом — белком, однако это не так.

«Это обман мозга, из-за которого он заставляет нас искать эту еду, и мы постоянно хотим съесть что-то вредное», — заметила диетолог.

Кроме того, в современном мире человек постоянно находится в состоянии хронического кортизолового стресса. Наш организм заставляет нас накапливать жир, потому что не понимает, когда закончится стрессовая ситуация, пояснила Соломатина.

Что происходит дальше

Когда в организме накапливается большое количество жира, он начинает работать как отдельная эндокринная ткань. Именно жир моделирует гормональное состояние человека и полностью меняет его поведение, заявила диетолог:

«Соответственно, в дальнейшем мозг у людей с ожирением перестает слышать сигналы лептина — гормона насыщения. Вся система организма ломается, и человек перестает понимать, когда он насытился при приеме пищи. Также начинаются сбои в поджелудочной железе, возникает инсулинорезистентность. Человек постоянно чувствует себя голодным и хочет сладкого. Мозг заставляет хозяина искать источники энергии в десертах, мучном и жирном».

Помимо этого, как объяснила специалист, происходят изменения в микробиоме кишечника:

«Это мы думаем, что управляем своей жизнью, но бактерии начинают управлять нами. Когда идет поток высококалорийной и сладкой пищи, размножаются вредные бактерии, которые быстро растут на сахаре. Их становится больше, и они направляют своего хозяина искать сахар для их размножения. А в дальнейшем проблемы со здоровьем растут как снежный ком: появляются проблемы с сосудами, ожирение печени, атеросклероз, недостаточность кровоснабжения головного мозга. Человек попадает в замкнутый круг и не может остановиться, даже если все понимает».

По словам врача, здравомыслящий человек, страдающий ожирением, не может слезть с этого «пищевого наркотика», потому что у него начинается ломка. Он не может работать или даже заснуть, и этот стресс может снять только пища, которая провоцирует выброс гормона удовольствия.

Как прекратить переедать при ожирении

Слезть с этой «иглы» возможно, однако придется приложить огромные усилия, заметила специалист. Однако большинство не готово их прилагать, чтобы изменить свою жизнь к лучшему, потому что холодильник всегда под рукой.

«Людям с ожирением часто предлагают разные диеты, от которых их организм получает еще большие стресс и дефициты различных витаминов и минералов. Во избежание такого стресса организм еще сильнее запасает жир и снижает обмен веществ», — предостерегла Соломатина.

Людям с ожирением необходимо пройти обследование и обратиться к эндокринологу, гастроэнтерологу, кардиологу и диетологу. Они совместно разработают комплекс мер, которые помогут избавиться от лишнего веса, не навредив здоровью. Важно грамотно подходить к этой проблеме, заключила специалист.

