Как с помощью простых тестов оценить состояние своего организма

Все мы хотим жить долго и желательно без болячек. Как это сделать? Новость года — в России открывают Центры медицины здорового долголетия. Обратиться туда по ОМС, то есть бесплатно, сможет любой человек, который еще не испытывает проблем со здоровьем, но хочет проверить себя. Вице-премьер Татьяна Голикова утвердила методические рекомендации, по которым будут работать врачи в таких центрах.

Вот что нам обещают: врачи проведут всевозможные опросы и тесты и рассчитают пациенту его биологический возраст. Если отклонение от паспорта в сторону молодости — прекрасно, а если биологический возраст соответствует или превышает фактический — значит, есть над чем работать. Врач определит "предриски" хронических заболеваний и составит индивидуальную программу профилактики.

Как поясняла Голикова, цель работы центров — помогать продлить период активной жизни без болезней, воздействуя на биологические механизмы старения. Для этого уже прошли переподготовку более 500 врачей — они осваивают новую для нашей страны специальность "врач медицины здорового долголетия".

Как будет работать новый центр

«Наша система здравоохранения во многом реактивна: человек заболел — его лечат. Ну или диагностируют пока еще скрытые болезни во время диспансеризации. Это хорошо. Но нацпроект "Новые технологии сбережения здоровья" меняет саму точку приложения усилий — мы хотим работать с человеком до того, как болезнь состоялась», — объяснил "РГ" директор Института биологии старения и медицины здорового долголетия РНЦХ имени Петровского Алексей Москалев.

Именно такому подходу и учат врачей. Человек приходит к ним не с жалобами, а с запросом: понять, в каком состоянии организм сейчас, как он стареет и что с этим можно сделать.

Кстати, самую первую, простейшую "прикидку" каждый может сделать сам, дома — никаких сложных приборов для этого не нужно. Методические рекомендации описали четыре таких теста.

Как проверить себя

1 Баланс-тест "фламинго" — стояние на одной ноге с закрытыми глазами.

«Так можно оценить работу вестибулярного аппарата, центральной нервной системы и проприоцепцию ("чувство тела") — с возрастом эти функции ухудшаются, и время удержания позы, особенно если закрыть глаза, заметно сокращается. Если 30-летний человек стоит меньше 12 секунд — это повод задуматься», — сказала "РГ" руководитель центра здорового долголетия РНЦХ Анастасия Горожанина.

2 Тест на гибкость суставов. Есть два варианта проверить себя. Первый — соединить руки за спиной (см. рис.) с попыткой сцепить пальцы.

«Этот тест показывает состояние связок, сухожилий и подвижность плечевого пояса», — поясняет Горожанина.

Конечно, могут быть индивидуальные особенности, но в целом, если человек может соединить пальцы рук в замок, — его суставы и связки сохраняют молодость. Если нет — чем шире зазор, тем "старше" биовозраст".

Второй вариант — на гибкость позвоночника. Встав на скамью, нужно наклониться вперед и коснуться руками пальцев ног. Если дотягиваются и тем более опускаются ниже, все в порядке. Если не получается — делаем выводы.

3 Тест "Встань и иди". Он оценивает сразу несколько параметров — и физическую активность, и координацию, и работу мозга. Тест очень простой: сидя на стуле с опорой на спинку, засечь время на секундомере, быстро встать, пройти три метра, развернуться, вернуться и сесть опять с опорой на спинку. Норма для человека до 40 лет — успеть все это проделать менее чем за 8,5 секунды. Превышение 12 секунд даже в 50-60 лет сигнализирует о риске падений и функциональных нарушений.

4 Кистевая динамометрия. Это тест на силу хвата. Обращали внимание? Мы интуитивно чувствуем расположение к людям с крепким рукопожатием. А если рука вялая — такой человек нам не нравится. Любопытно, но инстинкты не обманывают: исследования подтвердили, что слабое рукопожатие коррелирует не только со слабыми мышцами, но и заболеваниями сердца и даже может говорить о психических отклонениях — например, депрессии. Пройдя эти тесты, можно понять, пусть и примерно, насколько изношен организм и с какими темпами приближается старость и дряхлость.

Для чего нужен доктор

«Можно использовать эти тесты для самостоятельной оценки как ориентир, но они не заменят профессиональную диагностику.Их результаты требуют грамотной интерпретации», — предупреждает доктор Горожанина.

Главное, для чего они нужны, — заинтересовать человека, побудить его заняться здоровьем. В центре здорового долголетия исследований намного больше и они сложнее — но туда стоит приходить людям, которые уже мотивированы.

Пока петух не клюнул

В молодости мы часто эксплуатируем свой организм "в хвост и гриву". Ночной образ жизни, недосып, переработки, еда на бегу... Знакомо? А потом — глядь, всего 40 лет, а уже и лицо "поплыло", и живот торчит, и догнать уходящий автобус — целое приключение. И это еще до появления явных болячек, в "серой зоне" между здоровьем и болезнью.

Именно с этим скрытым периодом будут работать центры долголетия.

«Терапевт в поликлинике здоровыми не занимается, на предриски не смотрит — у него нет ни времени, ни инструментов, ни протоколов, — говорит Алексей Москалев. — Специалист по долголетию — помогает сохранить и улучшить здоровье».

Конкретно

Что делать после тестов

Анастасия Горожанина, доктор медицины здорового долголетия