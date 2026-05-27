Нутрициолог и суплементолог Марина Лепина рассказала, что огурцы могут принести для здоровья не только пользу. При бесконтрольном употреблении они могут также причинить вред, сообщает Общественная служба новостей. Нутрициолог подчеркнула, что огурцы принято считать суперпродуктом. Такой статус они получили из-за того, что на 95% состоят из воды, а в среднем огурце содержится всего 15 ккал.

«Огурцы – это не только вкусно, но и полезно. Они считаются лидерами среди овощей по содержанию клетчатки, которая улучшает пищеварительные процессы. Основная составляющая огурцов – структурированная вода, полезная тем, что выводит из организма вредные токсины, лишнюю соль и шлаки, хорошо очищает почки», – отмечает Марина Лепина.

Однако, она посоветовала не есть огурцы перед едой тем людям, которые борются с лишним весом. Дело в том, что огурцов можно съесть очень много и они буквально будят аппетит. Кроме того, овощ не рекомендуется лицам с хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта, при язве, гастрите и энтероколите. После огурцов не стоит пить холодную воду, газированные напитки и молоко — все это нарушает работу желудка и затрудняет пищеварение.