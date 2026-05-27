Врач объяснил, почему категорически нельзя трогать корочки в носу

Лор Анна Забрусская объяснила в рубрике «Теперь вы знаете», почему категорически нельзя трогать корочки в носу. По её словам, этот симптом может быть лишь частью более крупной проблемы. Ковырять корочки нельзя, особенно если это происходит на протяжении длительного времени. Удаление может привести к осложнениям, таким как перфорация носовой перегородки.

«Поражение слизистой носа и верхних дыхательных путей часто встречается и сочетается с другими проявлениями этого заболевания, например, поражением почек, лёгких, кожи. Однако у 25% больных наблюдается изолированное воспаление, при такой форме как раз встречаются сухость в носу и корочки, язвенно-некротические изменения слизистых оболочек, полипы в полости носа, деструкция костных и хрящевых структур», — сказала врач.

Перфорация происходит в 33%. Дальнейшее прогрессирование ведёт к значительному разрушению хрящевого скелета и седловидной деформации носа.