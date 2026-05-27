Как вести ЗОЖ без спортзала и дорогих продуктов

Некоторые считают, что ЗОЖ всегда требует походов в спортзалы и покупок дорогих продуктов. Однако в действительности заботиться о себе можно и без этого, сказала ассистент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского университета Алина Гаврилова.

"Самая большая ошибка - думать, что здоровый образ жизни должен быть безупречным: нужно сразу отказаться от сладкого, ходить в зал по четыре раза в неделю, готовить только правильную еду. На самом деле работает другое", - подчеркнула эксперт в разговоре с "МК".

Тело в первую очередь требует движений. Это могут быть не только тренировки, но даже быстрая ходьба до метро, танцы дома, прогулка с ребенком или собакой и т. п. По словам Гавриловой, самый недооцененный вид активности - это ходьба. Причем не нужно начинать сразу с 15 тысяч шагов в день - достаточно 20-минутной прогулки.

Что касается питания, то оно не должно быть скучным. Многие привыкли, что рацион здорового человека обязательно включает сухую и пресную еду. Однако приемы пищи могут быть разнообразными: например, к гречке можно добавить обжаренный лук, морковь, грибы и яйца, к тушеной капусте - чеснок и томатную пасту, а к творогу - ягоды или корицу.

"Здоровое питание - это не только салатные листья. Это может быть борщ, чечевичный суп, гречка с грибами, рыба с картофелем, омлет с овощами, творожная запеканка, фасоль в томатном соусе", - добавила собеседница издания.

Тем, кто не хочет считать калории, она советует использовать "правило тарелки". Так, на половине тарелки должны быть овощи, на четверти - крупа, макароны из твердых сортов пшеницы, картофель или цельнозерновой хлеб, еще на четверти - белок.