Названо единственное основание для приема магния
Далеко не всем людям необходимо дополнительно принимать магний, заявил нефролог Борха Кирога. Его слова приводит издание El Confidencial.
Единственным основанием для приема магния Кирога назвал его низкий уровень в крови по результатам анализа. Дефицит этого минерала может возникнуть, к примеру, у некоторых людей с заболеваниями почек, а также при регулярном приеме препаратов, снижающих кислотность желудка, пояснил врач.
Если уровень магния в крови является нормальным, то положительных эффектов от его дополнительного приема не будет, подчеркнул специалист. Более того, может даже возникнуть избыток минерала, который приводит к серьезным проблемам с сердцем, предупредил Кирога.
Ранее врач общей практики Амир Хан рассказал о частых ошибках при приеме витаминов. Он предупредил, что различные добавки нельзя запивать кофе.