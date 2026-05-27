Названы шесть самых частых причин выпадения волос

Жалобы на усиленное выпадение волос — одна из самых частых причин визита к трихологу. Его может спровоцировать стресс, дефицит железа и витамина D, эндокринные нарушения, аутоиммунные процессы и строгие диеты, рассказала «Газете.Ru» врач-дерматовенеролог, косметолог, заведующая отделением дерматовенерологии и косметологии АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Екатерина Анпилогова.

«Одна из самых частых причин выпадения волос — хронический стресс. Длительное повышение кортизола переводит множество фолликулов из фазы роста в фазу покоя. Через 2–3 месяца после тяжелого события или длительного напряжения начинается диффузное, равномерное выпадение: волос на расческе и в душе становится заметно больше, хотя кожа головы еще выглядит нормально. Недостаток железа (низкий ферритин) лишает фолликулы кислорода и «строительного материала» — рост замедляется, затем включается диффузное выпадение. Дефицит витамина D нарушает нормальную смену фаз роста и покоя. Без анализа крови выбирать добавки на глаз опасно: можно не попасть в цель или создать новый дисбаланс», — рассказала врач.

Эндокринные нарушения и аутоиммунные процессы тоже влияют на выпадение волос. Например, по словам врача, гипотиреоз делает волосы сухими, ломкими, они истончаются и выпадают пучками, часто на фоне набора веса, чувства зябкости, сонливости.