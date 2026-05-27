Диетолог назвала главный критерий выбора полезного шоколада

Какой шоколад действительно полезен? Диетолог-нутрициолог София Кованова в беседе с aif.ru объяснила, на что обращать внимание при покупке десерта, чтобы он приносил пользу, а не вред.

По словам специалиста, главный ориентир — процентное содержание какао в продукте. Чем этот показатель выше, тем шоколад полезнее.

Диетолог привела простую шкалу:

100% какао — идеальный вариант, но очень горький;

70–99% — горький шоколад;

50% — тёмный шоколад;

не ниже 25% — молочный шоколад;

0% — белый шоколад.

При этом Кованова предупредила, что вред шоколад может нанести только при чрезмерном употреблении. Также не стоит увлекаться продуктами с большим количеством добавок — орехов, сухофруктов, сливок. Они повышают калорийность и снижают долю полезных свойств.

