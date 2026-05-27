Витамины для нервной системы: польза, риски и правила безопасного приема

По словам эксперта, витамины участвуют в синтезе нейромедиаторов, обеспечении энергетического обмена нервных клеток, поддержании защитной оболочки нервов и борьбе с окислительным стрессом, который ускоряет повреждение тканей и развитие заболеваний. При этом нарушения в нервной системе могут возникать как при недостатке, так и при избытке определённых витаминов.

Доцент кафедры неврологии ИНОПР РНИМУ им. Н.И. Пирогова Карине Бадалян отметила, что наиболее известен дефицит витамина B12. Он может проявляется онемением и покалыванием в руках и ногах, нарушением чувствительности, шаткостью походки, мышечной слабостью, а также ухудшением памяти и концентрации внимания. В запущенных случаях возможно поражение спинного мозга и периферических нервов. Недостаток тиамина (B1), по её объяснению, связан с развитием полинейропатии и мышечной слабостью, а у людей, злоупотребляющих алкоголем, может приводить к энцефалопатии Вернике, сопровождающейся спутанностью сознания, нарушениями зрения и координации движений. Нехватка витамина B6 также способна вызывать периферическую нейропатию и судороги, а недостаток фолиевой кислоты (B9) – когнитивные расстройства и повышенную утомляемость.

Доцент кафедры неврологии добавила, что дефицит витамина D традиционно связывают с состоянием костей, однако его нехватка часто сопровождается мышечной слабостью, хронической усталостью и длительными болевыми синдромами. Учёные продолжают изучать возможную взаимосвязь этого витамина с рассеянным склерозом и нейродегенеративными заболеваниями, хотя окончательные выводы пока остаются предметом научных дискуссий. Реже встречается недостаток витамина E, который тем не менее способен нарушать координацию и повреждать периферические нервы за счёт усиления окислительного стресса.

Специалист подчеркнула, что такие проявления, как онемение, слабость, снижение памяти, судороги или изменения походки, могут указывать не только на заболевания нервной системы, но и на гиповитаминоз, преимущественно группы B, а также витаминов D и E. При этом данные симптомы не являются специфичными, поэтому требуют очного осмотра врача и лабораторного подтверждения, а не самостоятельного назначения препаратов.

Особое внимание врач обращает на то, что витамины не относятся к абсолютно безопасным добавкам.

Длительный приём высоких доз некоторых из них способен сам по себе повреждать нервную систему. Так, избыток витамина B6 приводит к нарушениям чувствительности и расстройствам координации, передозировка витамина D вызывает повышение уровня кальция в крови, что проявляется слабостью, сонливостью и спутанностью сознания, а чрезмерное поступление витамина A ассоциировано с головными болями, внутричерепной гипертензией и когнитивными нарушениями. Наибольшую опасность при бесконтрольном использовании, отметила врач, представляют жирорастворимые витамины A, D, E и K, поскольку они имеют свойство накапливаться в тканях организма.

Кроме того, существуют медицинские противопоказания к назначению витаминных препаратов. Комплексы группы B могут провоцировать аллергические реакции, а высокие дозы B6 не рекомендуются пациентам с уже диагностированной полинейропатией. Витамин D требует осторожности или полностью противопоказан при гиперкальциемии, мочекаменной болезни, саркоидозе и ряде почечных патологий. Подбор дозировок всегда должен учитывать сопутствующие заболевания пациента и взаимодействие с другими лекарственными средствами.

В современной неврологической практике, заключила эксперт, витамины рассматриваются не как универсальное средство для укрепления нервной системы, а как компонент доказательной терапии, который применяется исключительно при подтверждённом дефиците или наличии конкретных клинических показаний.