Врач-андролог Роман Хуснутдинов объяснил в рубрике «Теперь вы знаете», как лишний вес влияет на уровень тестостерона. По его словам, мужчины, ведущие активный образ жизни и регулярно занимающиеся физическими упражнениями, демонстрируют значительно более высокий уровень этого важнейшего гормона.

«Ожирение — враг тестостерона. Избыточный вес, особенно в области живота, становится мощным фактором, провоцирующим выработку эстрогенов. Это, в свою очередь, ведёт к снижению уровня тестостерона», — сказал эксперт.

Врач добавил, что ткань обладает уникальной способностью, обусловленной наличием фермента ароматазы, превращать тестостерон в эстрогены, усугубляя гормональный дисбаланс.

